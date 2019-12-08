Çocuklara kışlık giyecek yardımı

Hakkari'de bir grup gönüllü, "Bir mont, bir bot" adıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları yardımları köylerdeki çocuklara ulaştırdı.

Gazetecilere açıklama yapan gönüllülerden Emin Noyan, daha önce "bir oyuncak da senden" projesiyle bugüne kadar 15 köye ulaşarak bin 200 çocuğa oyuncak hediye ettiklerini söyledi.

Kış ayının gelmesiyle kırsaldaki çocuklar için ayrı bir kampanya başlattıklarını anlatan Noyan, topladıkları bot, mont, atkı, bere ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere ulaştıklarını söyledi.

Öğrencilere destek olmak amacıyla bu çalışmaları yaptıklarını belirten Noyan, "Yüksekova ilçesinde Armutdüzü köyü ve Yuvalı Mezrasında yaşayan çocuklara 200 mont ve 200 bot dağıttık. Bundan sonra gelecek olan desteklerle daha çok köylere ve çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Biz çocukları ısıttık, onların mutluluğunu görünce bizim de içimiz ısındı, çok mutlu olduk." diye konuştu.