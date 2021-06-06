Çocuklara korona aşısı gerekli mi? - Son Dakika

ABD ve Kanada'nın ardından ve AB'de de BioNTech/ Pfizer aşısının çocuklarda kullanımına onay verlildi. Ancak bu konuda soru işaretleri var. Çocuklarda aşılarla ilgili merak edilenleri derledik.ABD ve Kanada'da 12-15 yaş grubundaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılabileceği tavsiyesinin çıkmasının ardından 12-15 yaş grubundaki çocuklar içinaşılamalar başladı. Şimdiye dek birkaç milyon çocuğun aşılandığı duyuruldu.

Avrupa Birliği'nde (AB) BioNTech/Pfizer aşısının şimdiye dek 16 yaş grubuna onay verilmişti. Ancak Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Mayıs sonunda yeşil ışık yakmasıyla 12-15 yaş grubuna da aşı yapılmasının yolu açıldı.

Çocuklara aşı yapmak ne kadar gerekli tartışmaları son haftalarda Almanya'nın gündeminde. Peki çocuklara korona aşısı yapmaya gerek var mı? Hangi aşılar çocuklar için güvenli? Çocuklar ile yetişkinler aynı aşıyı mı olacak?