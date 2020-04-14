Çocuklara Kovid-19 hakkında doğru, açık ve net bilgi verilmeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklara Kovid-19 hakkında doğru, açık ve net bilgi verilmeli - Son Dakika

Çocuklara Kovid-19 hakkında doğru, açık ve net bilgi verilmeli

6 saat önce

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yükselen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Çocuklara, virüs hakkında doğru, açık ve net bilgi vermek, karmaşık ifadelerden kaçınmak yararlı olacaktır.

Çocuklara Kovid-19 hakkında doğru, açık ve net bilgi verilmeli, System.String[]

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yükselen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Çocuklara, virüs hakkında doğru, açık ve net bilgi vermek, karmaşık ifadelerden kaçınmak yararlı olacaktır. Ayrıca anne babalar tarafından çocukların virüs hakkında merak ettiklerini rahatça sorabilecekleri ortamın da sağlanması gereklidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Yükselen, koronavirüs salgını nedeniyle evde çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek isteyen ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Yükselen, Kovid-19 hakkında çocukların gelişim ve yaşlarına uygun düzeyde bilgi verilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Doğru, açık ve net bilgi vermek, karmaşık ifadelerden kaçınmak yararlı olacaktır. Ayrıca anne babalar tarafından çocukların virüs hakkında merak ettiklerini rahatça sorabilecekleri ortamın da sağlanması gereklidir. Çocuklar tıpkı yetişkinler gibi kaygı ve korku duyabilirler. Onları anlayışla karşılamak ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini dinlemek, haklı olduklarını söylemek yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anne-babaların olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarından çocukların doğrudan etkilenebileceklerini belirten Yükselen, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz durum korku ve kaygılarımızın yoğun olarak yaşandığı bir dönem. Bu aslında oldukça normal. Böylece bizler hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri daha kolay ve gerektiği şekilde alabiliriz. Ancak panik durumdaki anne-baba, çocuğun da kaygısının artmasına sebep olabilir. Bu durum tüm ailenin kaygı ile başa çıkma becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Her çocuğun içinde bulunduğu yaş döneminde algıları farklıdır. Çocukların yaşları ne olursa olsun dikkat edilmesi gereken en önemli şey güven duygusudur. Çocuğa yaşına uygun anlayabileceği bir dille mevcut durum ve alınması gerekli önlemler anlaşılır bir dille anlatılmalı, sorduğu sorulara yine yaşına uygun şekilde açıklayıcı bilgiler verilmelidir."

"Çocuklarla birlikte yemek yapın, kitap okuyun"

Prof. Dr. Arzu Yükselen, ebeveynlerin çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmelerinin önemine değinerek, "Aileler evde bir arada geçirecekleri zamanı keyifli ve verimli bir fırsata dönüştürebilir. Bunun için birlikte resim yapma, kitap okuma ve oyun oynama gibi farklı etkinlikler yapılabilir. Okuma-yazma bilmeyen çocuklara anne babanın kitap okuması, diğer yaş gruplarındaki çocuklar için ise evde herkesin ortak bir okuma zamanı belirlemesi önerilebilir. Bu ortak okuma zamanında kitle iletişim araçlarından uzak durmak prensip edinilebilir. Kutu oyunları ile isim-şehir gibi oyunlar da yine önerilmekte. Birlikte yemek hazırlamak da faydalı. Daha önce denemediğiniz farklı yemekler ya da bilinen tarifleri kullanarak yiyecek hazırlamak ve bunu bir arada tüketmek keyifli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm aile bireylerinin katılabileceği kısa süreli basit egzersizlerin evde yapılabileceğini belirten Yükselen, bundan hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın olumlu yönde etkileneceğini belirtti.

İstanbul, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:14 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:02
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 20:34:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklara Kovid-19 hakkında doğru, açık ve net bilgi verilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]