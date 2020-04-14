Çocuklara Kovid-19 hakkında doğru, açık ve net bilgi verilmeli - Son Dakika

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yükselen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Çocuklara, virüs hakkında doğru, açık ve net bilgi vermek, karmaşık ifadelerden kaçınmak yararlı olacaktır. Ayrıca anne babalar tarafından çocukların virüs hakkında merak ettiklerini rahatça sorabilecekleri ortamın da sağlanması gereklidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Yükselen, koronavirüs salgını nedeniyle evde çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek isteyen ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Yükselen, Kovid-19 hakkında çocukların gelişim ve yaşlarına uygun düzeyde bilgi verilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Doğru, açık ve net bilgi vermek, karmaşık ifadelerden kaçınmak yararlı olacaktır. Ayrıca anne babalar tarafından çocukların virüs hakkında merak ettiklerini rahatça sorabilecekleri ortamın da sağlanması gereklidir. Çocuklar tıpkı yetişkinler gibi kaygı ve korku duyabilirler. Onları anlayışla karşılamak ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini dinlemek, haklı olduklarını söylemek yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anne-babaların olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarından çocukların doğrudan etkilenebileceklerini belirten Yükselen, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz durum korku ve kaygılarımızın yoğun olarak yaşandığı bir dönem. Bu aslında oldukça normal. Böylece bizler hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri daha kolay ve gerektiği şekilde alabiliriz. Ancak panik durumdaki anne-baba, çocuğun da kaygısının artmasına sebep olabilir. Bu durum tüm ailenin kaygı ile başa çıkma becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Her çocuğun içinde bulunduğu yaş döneminde algıları farklıdır. Çocukların yaşları ne olursa olsun dikkat edilmesi gereken en önemli şey güven duygusudur. Çocuğa yaşına uygun anlayabileceği bir dille mevcut durum ve alınması gerekli önlemler anlaşılır bir dille anlatılmalı, sorduğu sorulara yine yaşına uygun şekilde açıklayıcı bilgiler verilmelidir."

"Çocuklarla birlikte yemek yapın, kitap okuyun"

Prof. Dr. Arzu Yükselen, ebeveynlerin çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmelerinin önemine değinerek, "Aileler evde bir arada geçirecekleri zamanı keyifli ve verimli bir fırsata dönüştürebilir. Bunun için birlikte resim yapma, kitap okuma ve oyun oynama gibi farklı etkinlikler yapılabilir. Okuma-yazma bilmeyen çocuklara anne babanın kitap okuması, diğer yaş gruplarındaki çocuklar için ise evde herkesin ortak bir okuma zamanı belirlemesi önerilebilir. Bu ortak okuma zamanında kitle iletişim araçlarından uzak durmak prensip edinilebilir. Kutu oyunları ile isim-şehir gibi oyunlar da yine önerilmekte. Birlikte yemek hazırlamak da faydalı. Daha önce denemediğiniz farklı yemekler ya da bilinen tarifleri kullanarak yiyecek hazırlamak ve bunu bir arada tüketmek keyifli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm aile bireylerinin katılabileceği kısa süreli basit egzersizlerin evde yapılabileceğini belirten Yükselen, bundan hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın olumlu yönde etkileneceğini belirtti.