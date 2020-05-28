Çocuklara Kovid-19 tedbirlerini anlatmanın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocukları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kalmaya" ve "maske takmaya" özendirmek amacıyla hazırlanan yaş pastalar ilgi görüyor.

İlçedeki bir pastane işletmecisi, çocuklara Kovid-19'u daha eğlenceli anlatabilmek için bir çalışma yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda hazırlanan "Evde kal" yazılı ağzında maske bulunan virüs şeklindeki pasta, kısa sürede sadece çocukların değil, herkesin ilgisini çekti.

İş yerine gelenler, virüs şeklindeki pastayı görünce gülümsüyor.

Denenen "tatlı yöntem" işe yaradı

Gıda mühendisi ve iş yerinin müdürü Gökhan Örtmen, AA muhabirine, çocuklara koronavirüsün ne olduğunu ve maske takmanın önemini anlatmak için "tatlı bir yöntem" denediklerini söyledi.

Pasta ustalarıyla bir çalışma yaptıklarını, ortaya virüs şeklindeki pastanın çıktığını aktaran Örtmen, "Çocuklar mutlu oldu, neşelendi ve korkuları azaldı. Pastayı gördüklerinde genelde bir tebessüm oluşuyor. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. " dedi.

Ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını vurgulayan Örtmen, çalışmadan sonra birçok ailenin çocuğuna daha kolay maske taktırabildiğini dile getirdi.

Çocukların görsel uyarılardan etkilendiğini ifade eden Örtmen, "Amacımız, çocukların maske takmalarını kolaylaştırmak ve korkuyu azaltmaktı. Onlarda ileride bir travma olmamasını sağlamak istedik. Bu şekilde hem bu hastalığın tedavisi olduğunu hem de evde kalarak bunun önlenebileceği gösterdik." diye konuştu.

"Evde kalıyorum ve maske takıyorum"

Anne ve babasıyla pastaneye gelen çocuklardan 8 yaşındaki Ecrin Elmas da pastadaki maskenin güzel olduğunu belirtti.

Pastayı çok sevdiğini anlatan Elmas, "Pastanın üzerinde, 'Evde kalalım koronavirüsü kapmayalım' diye 'Evde kal' yazıyor. Onun için evde kalıyorum ve maske takıyorum." dedi.

Ebeveynlerden Burçin Güner ise pastayı anlamlı bulduğunu belirterek, pastanın çocuklara maske taktırmaya yardımcı olduğunu kaydetti.