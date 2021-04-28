Çocuklara online AKUT eğitimi - Son Dakika

Covid-19 salgını sebebiyle ziyarete kapalı olan Bilim Deney Merkezi, bünyesinde bulunan deprem evi ile yüz yüze deprem eğitimlerinin bir tamamlayıcısı olarak, Eskişehir AKUT ekibi ile arama ve kurtarma faaliyetlerinin anlatıldığı online atölye çalışması yaptı. AKUT gönüllüsü olmak isteyen çocuklar, online atölyede gönüllülük ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında merak ettikleri tüm soruları sorma imkanı buldular. Çevrimiçi ortamda AKUT'un arama kurtarma köpeği Fırtına ile canli operasyona katılan çocuklar, kaybolan bir şahısın izinin nasıl takip edildiğine ve kurtarma operasyonunun tüm aşamalarına şahitlik ettiler. Sevimli dostlarımızın nasıl eğitildiklerini, deprem gibi acil durumlarda ekiplere nasıl yardımcı olduklarını öğrendiler.

Online atölyeden bir çok yeni bilgi öğrendiklerini belirten çocuklar, gerçekleştirilen çalışma için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Eskişehir AKUT ekibine teşekkür ettiler.