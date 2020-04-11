Çocuklara oyuncak dağıtıldı - Son Dakika

Kilis'te, Din görevlileri tarafından çocuklara oyuncak dağıtılarak çocuklara sevindirdi.



Kilis İl Müftülüğü tarafından sadece 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar değil, evden çıkamayan çocukları da unutulmadı. Din görevlileri kapıları rast gele çalarak, evde bulunan çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.



Çocukların sevinci gözlerinden okunurken, bu tor sosyal faaliyetlerin devam edeceği bildirildi. - KİLİS