Çocuklara oyuncak dağıtıldı - Son Dakika

Çocuklara oyuncak dağıtıldı
6 saat önce
Kilis'te, Din görevlileri tarafından çocuklara oyuncak dağıtılarak çocuklara sevindirdi.
Kilis'te, Din görevlileri tarafından çocuklara oyuncak dağıtılarak çocuklara sevindirdi.
Kilis İl Müftülüğü tarafından sadece 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar değil, evden çıkamayan çocukları da unutulmadı. Din görevlileri kapıları rast gele çalarak, evde bulunan çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.
Çocukların sevinci gözlerinden okunurken, bu tor sosyal faaliyetlerin devam edeceği bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:45 Kaynak: İHA
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