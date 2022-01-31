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'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği gerçekleştirilecek - Son Dakika

'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği gerçekleştirilecek

31.01.2022 13:17
'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği gerçekleştirilecek

Akmerkez, çocuklarda sanat koleksiyonerliği bilincini geliştirmek amacı ile düzenlenen "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Akmerkez, çocuklarda sanat koleksiyonerliği bilincini geliştirmek amacı ile düzenlenen "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 1-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da ilk defa gerçekleşecek etkinlik ile minik ziyaretçiler, sanata karşı sevgi ve ilgilerini arttırarak estetik bakış açılarını erken yaşta geliştirme imkanı bulacak.

"Çocuklara Özel Müzayede" etkinliği ile sömestr döneminde çocukları sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. Çocukları sanatla tanıştırmanın yanı sıra çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilinci ve estetik bakış açısını erken yaşta pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Çocuklara Özel Müzayede" 1-6 Şubat tarihleri arasında Akmerkez etkinlik alanında çocuklarla buluşacak.

Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Türkiye'den 20 farklı sanatçının 80 adet eseri minik sanatseverlerin ilgisine sunulacak. 1-6 Şubat tarihinde gerçekleşecek etkinlik boyunca eserlerin sergilenmesi devam ederken, 5-6 Şubat tarihlerinde saat 15.00'da minik misafirler müzayede deneyimi yaşama ve sanat koleksiyonerliği ile tanışma imkanı bulacak.

SANATÇILAR VE ESERLERİ

7 yaş ve üzeri çocukların katılımına açık olacak "Çocuklara Özel Müzayede"de; Ukrayna'dan Aleksandr Uglov, Oleg Poberezhnyı, Sender Petr, Sergey Shcherbakov, Suna Özkalan ve Victor Shevchenko, Gürcistan'dan David Sanaia,  Azeybeycan'dan Shahnaz Aghayeva, Yunanistan'dan Spyros Georgas, Türkiye'den ise Cengiz Çapanoğlu, Cüneyt Süer, Efgan Beyaz, Haluk Evitan, Hikmet Çetinkaya, Hülya Yücel, Hüseyin Macar, Işık Çuhacıoğlu, Neşe Evitan, Özcan Allahverdi ve Yavuz Bozkurt gibi sanatçılar eserleriyle müzayedede yer alacak.


'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği gerçekleştirilecek
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İstanbul, Akmerkez, Ukrayna, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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