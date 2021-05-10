Çocuklara özel online bayram programı - Son Dakika

Çocukların, yetişkinlerin dünyasına adım atarak, farklı iş alanlarını tanıma, meslekleri deneyimleme ve sorumluluk alma yetkinliklerini geliştirmelerine imkan sunmasını amaçlayan Çocuklar Ülkesi KidZania, bayrama özel online bir program hazırladığını duyurdu.

Çocuklar Ülkesi KidZania, Ramazan Bayramı heyecanını dijital dünyaya taşıdığını ve sosyal medya hesapları üzerinden ödül ve atölyeler hazırladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, online bayram programıyla çocukların aileleriyle birlikte KidZania Dijital'deki atölyelere katılabileceği ve KidZania'nın Instagram hesabında düzenlenecek oyun ve çekilişlere katılabilecekleri kaydedildi.

KidZania'nın bayrama özel hazırladığı programla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklar, bu program ile bayramda da eğlenirken öğrenmeye ve aynı zamanda motor, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye devam edecekler. Ramazan Bayramı boyunca KidZania Dijital üzerinden düzenlenecek sabun, şapka ve süs yapım atölyeleri ile çocuklar, ileri dönüşüm, ekip çalışması ve sorumluluk bilinci gibi kazanımlar etme şansı bulacaklar. Ayrıca pratik atıştırmalık atölyesi ile birbirinden eğlenceli atölyelere katılıp, kendi elleriyle hazırladıkları lezzetli yiyecek ve içecekleri aileleriyle paylaşabilecekler."

6-14 yaş arası çocukların erişimine açık olan atölyelere, markanın internet adresinden ulaşmanın mümkün olacağı belirtildi.