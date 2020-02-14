Çocuklara para verip taciz etmeye çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çocuklara para verip taciz etmeye çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çocuklara para verip taciz etmeye çalışan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Giresun'da çocuklara para vererek taciz etmeye çalıştığı öne sürülen şahıs tutuklandı.

Çocuklara para verip taciz etmeye çalışan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Giresun'da çocuklara para vererek taciz etmeye çalıştığı öne sürülen şahıs tutuklandı.


Giresun'da dün küçük yaşta çocuklara para vererek öpmeye çalıştığı öne sürülen bir şahsın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheli A.H. (41), Keşap ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Giresun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
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