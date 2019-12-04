Son Dakika Haberleri: Çocuklara sağlıksız şekerleme yerine "Jelibal"
Son Dakika Teknoloji Çocuklara sağlıksız şekerleme yerine 'Jelibal' - Son Dakika

Çocuklara sağlıksız şekerleme yerine "Jelibal"

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesince, çocukların sağlıksız beslenmesinin önüne geçmek için bal kullanılarak "jelibal" adı verilen yumuşak şekerleme üretildi.

Çocuklara sağlıksız şekerleme yerine

Akdeniz Üniversitesince, çocukların sağlıksız beslenmesinin önüne geçmek için bal kullanılarak "jelibal" adı verilen yumuşak şekerleme üretildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde yumuşak şekerleme teknolojisiyle geliştirilen ürünle çocukların bal yemesinin kolaylaştırılarak, şeker şurubundan yapılmış sağlıksız şekerlemelerden uzaklaştırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisince (AÜTTO) gerçekleştirilen ticarileştirme çalışmalarıyla üretime kazandırılan "jelibal"ın Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş.'ye lisanslandığı bildirildi.

Lisanslama ile ürünün ticarileşme sürecinde ilk adımın atıldığı vurgulanan açıklama, ürün ile çocukların daha fazla bal tüketmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ürünün Ar-Ge çalışmalarını, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, Dr.Öğr. üyesi Sultan Arslan Tontul ile Araştırma Görevlisi Ceren Mutlu'nun yönettiği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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