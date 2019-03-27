Son Dakika Haberleri: Çocuklara Saldırmasın Diye Horozu Ağaca Bağladılar

Çocuklara Saldırmasın Diye Horozu Ağaca Bağladılar

15 dakika önce

Adana'da bir evin bahçesinde bulunan horozun iple ayağından ağaca bağlanması görenleri hayrete düşürdü.

Çocuklara Saldırmasın Diye Horozu Ağaca Bağladılar, System.String[]
Adana'da bir evin bahçesinde bulunan horozun iple ayağından ağaca bağlanması görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesi, Hurmalı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde horozun ayağından iple ağaca bağlanması görenlerin dikkatini çekti. Horoz ipten kurtulmak istese de sıkı sıkıya bağlandığı için başarılı olamadı. Horozun sahibi de serbest bıraktıkları zaman çocuklara saldırdığı için horozu iple bağladıklarını söyledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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