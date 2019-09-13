Çocuklara scooter keyfi

Çocukların en çok sevdiği alışveriş merkezi onlara bu kez scooter ile gezme keyfi sunuyor.



Her yaş grubuna hitap eden alışveriş imkanlarının yanı sıra birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikleriyle çocukların en çok sevdiği alışveriş ve yaşam merkezi olan Samsun Piazza, minik ziyaretçilerine bu kez scooter keyfi yaşatıyor. Orta Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezi Piazza'nın büyüklere alışveriş, küçüklere scooter keyfi imkanı sunan uygulamasından faydalanmak için danışma birimine başvuruda bulunup form doldurup, kimlik ibrazı yapmak yeterli oluyor.



2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar, Piazza'nın ferah ve güvenli ortamında scooter ile gezmenin tadını çıkarırken, aileleri ise ulusal ve uluslararası marka karmasıyla bol seçenekli alışveriş imkanının keyfini yaşıyor. - SAMSUN