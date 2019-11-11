Çocuklara şiddet uygulayan eski sevgili 2 yıl, ihbar etmeyen anne 15 yıl hapis yattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde şiddet gören çocuklarını korumadığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına mahkum olan bir kadın 15 yıl sonra serbest bırakıldı. Ancak çocuklarına fiziki şiddet uygulayan eski hayat arkadaşı Robert Braxton Jr 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi, uygulanan indirimlerle sadece 2 yıl hapiste kaldı.



Oklahoma eyaletinden yürürlükte olan "failure to protect law" (koruma yetersizliği) adlı kanuna göre çocuklara uygulanan şiddeti emniyet güçlerine haber vermeyen kişilere 30 yıla kadar varan cezaları öngörülüyor. Ancak olay esnasında henüz 19 yaşında olan Tondalao Hall eski hayat arkadaşı Braxton'dan şiddet görüyordu.