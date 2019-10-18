Son Dakika Haberleri: Çocuklara sıfır atık yaklaşımını öğretecek proje
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Çocuklara sıfır atık yaklaşımını öğretecek proje

3 dakika önce

TEMA Vakfı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Eğitim Projesi' ile çocuklar doğa dostu tüketim alışkanlıklarını ve 'sıfır atık' yaklaşımını öğreniyor.

Çocuklara sıfır atık yaklaşımını öğretecek proje, System.String[]

TEMA Vakfı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Eğitim Projesi' ile çocuklar doğa dostu tüketim alışkanlıklarını ve 'sıfır atık' yaklaşımını öğreniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:52 
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