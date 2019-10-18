Çocuklara sıfır atık yaklaşımını öğretecek proje
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TEMA Vakfı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Eğitim Projesi' ile çocuklar doğa dostu tüketim alışkanlıklarını ve 'sıfır atık' yaklaşımını öğreniyor.
TEMA Vakfı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Eğitim Projesi' ile çocuklar doğa dostu tüketim alışkanlıklarını ve 'sıfır atık' yaklaşımını öğreniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:52
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