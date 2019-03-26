Son Dakika Haberleri: Çocuklara Sınır Koyma

Çocuklara Sınır Koyma

52 dakika önce

Çocuğunuza sınır koyarken nelere dikkat etmelisiniz?

Çocuğunuza sınır koyarken nelere dikkat etmelisiniz? Bir türlü yatmak istemeyen ve sürekli sınırlarını zorlayan çocuğunuza nasıl davranmalısınız? Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını Uzman Psikolog Özlem Sümer Büyükabacı'ya sizler adına ilettim ve çok detaylı yanıtlar aldım kendisinden ) Umarım keyifle izlersiniz...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:51 Kaynak: Youtube

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