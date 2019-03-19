Çocuklara Siperlerin İçinde 'Çanakkale Menüsü'
14 dakika önce
Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında kışlada konuk edilen öğrenciler, onbeşli kıyafetleri giyerek hazırlanan siperlerin içinde Çanakkale Menüsü ile öğünlerini yaptı.
Tokat
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale
Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında kışlada konuk edilen öğrenciler, onbeşli kıyafetleri giyerek hazırlanan siperlerin içinde Çanakkale Menüsü ile öğünlerini yaptı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencileri ve Down Sendromlu gençlerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Çanakkale cephesindeki ruhu yansıtacak şekilde mevziler hazırlandı. Çocuklara bu mevzilerin içerisinde Çanakkale Menüsü olan şekersiz üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbası ve ekmek ikramı yapıldı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:34 Kaynak: İHA
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