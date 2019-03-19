Son Dakika Haberleri: Çocuklara Siperlerin İçinde 'Çanakkale Menüsü'

Çocuklara Siperlerin İçinde 'Çanakkale Menüsü'

14 dakika önce

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında kışlada konuk edilen öğrenciler, onbeşli kıyafetleri giyerek hazırlanan siperlerin içinde Çanakkale Menüsü ile öğünlerini yaptı.

Çocuklara Siperlerin İçinde 'Çanakkale Menüsü', System.String[]
Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında kışlada konuk edilen öğrenciler, onbeşli kıyafetleri giyerek hazırlanan siperlerin içinde Çanakkale Menüsü ile öğünlerini yaptı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencileri ve Down Sendromlu gençlerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Çanakkale cephesindeki ruhu yansıtacak şekilde mevziler hazırlandı. Çocuklara bu mevzilerin içerisinde Çanakkale Menüsü olan şekersiz üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbası ve ekmek ikramı yapıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:34 Kaynak: İHA

Tokat, Çanakkale, Güncel
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