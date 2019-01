Çocuklara Sömestre Sürprizi

AVM'nin küçük ziyaretçileri, birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir yarılı tatili geçirecekler. Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), çocukların büyük bir heyecanla bekledikleri sömestr tatili için birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Üstelik tüm bu etkinliklere katılım ücretsiz olup etkinlik giriş noktasında Piazza Club başvuru formunun doldurulması yeterli.Çocukların 21. yüzyıl becerileri ile donatılmasına imkan sağlayacak organizasyonlar, AVM'nin zemin katındaki etkinlik alanında gerçekleşecek. Şenlik tadında geçecek etkinlikler, kapsamında, 14 Ocak'ta bir kolej iş birliğinde başlayan Robotik Kodlama, Akıl Oyunları ve çeşitli atölye çalışmalarının yapılacağı etkinlikler her gün saat 13.00 ile 19.00 arasında 17 Ocak tarihine kadar devam edecek.Play-doh touch19 Ocak ile 27 Ocak tarihler arasında her gün saat 12.00 ile 20.00 arasında, miniklerin hayal gücünü geliştiren "Play Doh Touch" etkinliği gerçekleştirilecek. 4 ile 12 yaş grubu çocuklara açık olacak etkinlikte, minik ziyaretçiler, Play-Doh oyun hamuruyla yeteneklerini keşfetme imkanı bulacaklar. Play-Doh Touch ile rengarenk maceralarla dolu bir dünya oluşturma fırsatı bulacak olan çocuklar, hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacaklar.Üreten nesil atölyesi Piazza AVM , 28 ile 29 Ocak tarihlerinde, hergün 13.00 ve 19.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini "Fabrika Maker - Üreten Nesil Atölyesi"nde konuk edecek. "Hayal et, üret, gelecek sensin" sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, minik ziyaretçiler, "Ahşap Atölyesi", "Kağıt Atölyesi", "3D Tasarım Atölyesi" ve "Mekatronik Atölyesi"nde yeteneklerini sergileyecekler. 5 ile 13 yaş grubu çocuklar, her saat başı gerçekleştirilecek etkinliklere 20'şer kişilik gruplar halinde katılacaklar.Kids RobotıcsSamsun ve çevresinin buluşma noktası Samsun Piazza, 30 – 31 Ocak ile 1-2- 3 Şubat tarihlerinde ise minik ziyaretçilerini bu kez Kids Robotics Atölyesi ile karşılayacak. Her gün saat 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte, geleceğin dahileri kabiliyetlerini gözler önüne serecekler. "Algoritma oyunları", "Robot Atölyeleri", "AR Aplikasyonları ve "Elektrik Devreleri" atölyeleri ile geleceği şekillendiren çocukları konuk edecek olan etkinliğe 5 ile 13 yaş arası çocuklar dahil olabilecekler. - SAMSUN