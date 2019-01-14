Son Dakika Haberleri: Çocuklara Sömestre Sürprizi

Çocuklara Sömestre Sürprizi

1 saat önce

AVM'nin küçük ziyaretçileri, birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir yarılı tatili geçirecekler.

Çocuklara Sömestre Sürprizi, System.String[]
AVM'nin küçük ziyaretçileri, birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir yarılı tatili geçirecekler.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), çocukların büyük bir heyecanla bekledikleri sömestr tatili için birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Üstelik tüm bu etkinliklere katılım ücretsiz olup etkinlik giriş noktasında Piazza Club başvuru formunun doldurulması yeterli.

Çocukların 21. yüzyıl becerileri ile donatılmasına imkan sağlayacak organizasyonlar, AVM'nin zemin katındaki etkinlik alanında gerçekleşecek. Şenlik tadında geçecek etkinlikler, kapsamında, 14 Ocak'ta bir kolej iş birliğinde başlayan Robotik Kodlama, Akıl Oyunları ve çeşitli atölye çalışmalarının yapılacağı etkinlikler her gün saat 13.00 ile 19.00 arasında 17 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Play-doh touch

19 Ocak ile 27 Ocak tarihler arasında her gün saat 12.00 ile 20.00 arasında, miniklerin hayal gücünü geliştiren "Play Doh Touch" etkinliği gerçekleştirilecek. 4 ile 12 yaş grubu çocuklara açık olacak etkinlikte, minik ziyaretçiler, Play-Doh oyun hamuruyla yeteneklerini keşfetme imkanı bulacaklar. Play-Doh Touch ile rengarenk maceralarla dolu bir dünya oluşturma fırsatı bulacak olan çocuklar, hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacaklar.

Üreten nesil atölyesi

Piazza AVM, 28 ile 29 Ocak tarihlerinde, hergün 13.00 ve 19.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini "Fabrika Maker - Üreten Nesil Atölyesi"nde konuk edecek. "Hayal et, üret, gelecek sensin" sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, minik ziyaretçiler, "Ahşap Atölyesi", "Kağıt Atölyesi", "3D Tasarım Atölyesi" ve "Mekatronik Atölyesi"nde yeteneklerini sergileyecekler. 5 ile 13 yaş grubu çocuklar, her saat başı gerçekleştirilecek etkinliklere 20'şer kişilik gruplar halinde katılacaklar.

Kids Robotıcs

Samsun ve çevresinin buluşma noktası Samsun Piazza, 30 – 31 Ocak ile 1-2- 3 Şubat tarihlerinde ise minik ziyaretçilerini bu kez Kids Robotics Atölyesi ile karşılayacak. Her gün saat 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte, geleceğin dahileri kabiliyetlerini gözler önüne serecekler. "Algoritma oyunları", "Robot Atölyeleri", "AR Aplikasyonları ve "Elektrik Devreleri" atölyeleri ile geleceği şekillendiren çocukları konuk edecek olan etkinliğe 5 ile 13 yaş arası çocuklar dahil olabilecekler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Akıl Oyunları, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:33:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklara Sömestre Sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]