Çocuklara tablet bilgisayar kampanyası çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Çocuklara tablet bilgisayar kampanyası çığ gibi büyüyor

-Mersinli iş insanı Sait Dervişoğlu'nun, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklar için başlattığı kampanyada dağıttığı tablet bilgisayar sayısı bini geçti

-Dervişoğlu, bugün de 10'u engelli, 5'inin ailesi engelli 15 çocuğu tablet bilgisayarla buluşturarak sevindirdi

MERSİN - Mersinli iş insanı Sait Dervişoğlu'nun, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklar için başlattığı kampanya çığ büyüyor. 'Ruhuma Mektuplar' isimli ilk şiir kitabının tüm gelirlerini ve telif haklarını, ihtiyacı olan çocukların eğitim desteği alabilmeleri için bağışlayan Dervişoğlu'nun, iş insanlarından sağlayarak dağıttığı tablet sayısı bini geçti. Dervişoğlu, bugün de engelli çocukları sevindirerek tabletlerini ulaştırdı.

Mersin'de uluslararası ticaret yapan bir firmanın yöneticilerinden olan 41 yaşındaki Sait Dervişoğlu, örnek bir projeye imza attı. Yazdığı şiirlerden oluşan 'Ruhuma Mektuplar' isimli ilk kitabı yayınlanan Dervişoğlu, "Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak" sloganıyla bir kampanya başlattı. Kitabının tüm gelirlerini ve telif haklarını çocukların eğitimi için bağışlayan iş insanı Dervişoğlu, bununla da yetinmeyerek, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklara tablet bilgisayar sağlamak için harekete geçti. Mersin'deki iş insanlara giderek kitabını hediye eden ve kampanyasına destek isteyen Dervişoğlu, şu ana kadar elde ettiği tablet bilgisayarları çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.

Bugün de engelli çocukları sevindirdi

Dervişoğlu, kampanya çerçevesinde elde ettiği tablet bilgisayarların bir bölümünü bugün de engelli çocuklara ulaştırdı. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesinde, dernek tarafından belirlenen 10 engelli çocuk ile aileleri engelli 5 çocuğa tabletlerini hediye etti. Tablet bilgisayarlarına kavuşan çocuklar, büyük sevinç yaşadılar. Bilgisayarları olmadığı için cep telefonuyla EBA'ya bağlandıklarını, ancak internet bağlantısı nedeniyle sürekli sorun yaşadıklarını belirten çocuklar, tablet bilgisayarın kendileri için çok iyi olduğunu söylediler.

Dervişoğlu, okumayı çok sevdiğini söyleyen ve imzalı kitabını isteyen 5'inci sınıf öğrencisi engelli 10 yaşındaki Yusuf Polat'ın özel isteğini de kırmayarak, 'Ruhuma Mektuplar' kitabını imzalayarak, hediye etti. Yusuf'un bugüne kadar annesinin cep telefonundan derslerine bağlandığını belirten Dervişoğlu, "Bugünden sonra tablet bilgisayarı ile derslerini takip edecek. Ayrıca Yusuf çok iyi bir okuyucu, benden şiir kitabımı ona hediye etmemi istedi. Ben de Yusuf için imzaladım" dedi.

"22 milyon çocuğumuzun 600 bini engelli"

Dervişoğlu, tablet bilgisayarları dağıttıktan sonra yaptığı açıklamada ise "Türkiye'de TÜİK verilerine göre 6,5 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise nüfusun yaklaşık yüzde 12,29'u, yani 10 milyon engelli vatandaşımız var. Yine TÜİK verilerine göre, 22 milyon çocuğumuzun 600 bini engelli. Yüksek öğrenim kurumlarında bugün 50 bine yakın çocuğumuz engelli. Engelli çocuklarımızın yarısından fazlası eğitimlerini alamıyorlar. Ayrıca, eğitim, sağlık, ulaşım, iş, sosyal ve günlük hayata katılımda çok fazla sorunla karşılaşıyorlar. Bugün burada engelli kardeşlerimizin sesi olalım dedik. Onlara destek olalım dedik. Tablet bilgisayar kampanyamızda bu kardeşlerimizi de göz ardı edemezdik. Çocuklarımızı tablet bilgisayarlarıyla kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Binin üzerinde tablet bilgisayarı çocuklarımızla buluşturduk. Hedefimiz 5 bin"

Kampanyanın son durumuna ilişkin de bilgi veren Dervişoğlu, "Kampanyamızda şu ana kadar binin üzerinde tablet bilgisayarı çocuklarımızla buluşturduk. Kampanyamız son hız devam ediyor. Hedefimiz şu an için 5 bin. Mersin sınırlarını da aşıyoruz. Önümüzdeki hafta Ağrı'ya gideceğiz. Ağrı'dan bir ses aldık, 'Buraya da gelin' dediler. Tabi ki sorun sadece tablet bilgisayar değil. Şu anda bilgisayarı olsa bile dağ köylerindeki çocuklarımız, sinyalizasyon problemi nedeniyle internete ulaşamıyorlar. Orada da o sesi duyuracağız. Bugün bir mobil istasyonla Türkiye'nin birçok yerinde 200-300 köy internete kavuşabiliyor. GSM operatörlerinden bu altyapıyı yapmalarını rica ediyoruz. Bu sesi de duyuruyoruz ve inşallah Ağrı'ya batıdan güneşi doğuracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şube Başkanı Mürsel Çiftçi, Dervişoğlu'na engellilere verdiği destek için teşekkür etti. Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' sözünü anımsatan Çiftçi, "Pandemi sürecinde örgün eğitimimiz sekteye uğradı. Uzaktan eğitimde ise yaşadığımız en büyük sorunların başında bilgisayar, laptop ve tablet eksikliği vardı. Dernek olarak, üyelerimizin tablet isteklerine gönülden cevap veren Mersinli iş insanı ve şair Sait Dervişoğlu'na duyarlılığı için teşekkür ederim" dedi.