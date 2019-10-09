CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Miadı geçmiş binlerce aşı kime, neden yapıldı? 70 bine yakın çocuğumuza bu zamanı geçmiş, miadı dolmuş aşılar yapıldı." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay'ın 2018 yılı raporuna göre, Sağlık Bakanlığının uyguladığı bazı aşıların güvensiz olduğunun anlaşıldığını öne sürdü.

Yıllar önce Türkiye'de uygulanan aşıların tamamının çoklu aşılar olduğunu anımsatan Kasap, "Aynı kutuda 10'lu, 20'li dozlar vardı. İçinde koruyucu olarak cıva ve domuz jelatini vardı. Sayıştay'ın 2018 raporunda görülen o ki aynı aymazlık, duyarsızlık, neme lazımcılık devam ediyor. Miadı geçmiş binlerce aşı kime, neden yapıldı? 70 bine yakın çocuğumuza bu zamanı geçmiş, miadı dolmuş aşılar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sağlıksız kabul edilen ve cıva içeren aşıların hala yapılmaya devam edildiğini ileri süren Kasap, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkeler bu aşıları terk ettiği halde böyle bir dönemde bizim insanımız bu aşılara layık görüldü ve yıllarca bu sağlıksız aşılar yapıldı. AK Parti hükümetlerinin bakanları da bilerek ya da bilmeyerek bu aşıların yapımına göz yumdular. Bu duyarsızlık insanımızın aşı reddine, aşı yaptırmamasına sebep olmaktadır. Aşı reddi olayı gün geçtikçe artmaktadır. Bazı aileler aşı yaptırmaktan kaçınmaktadırlar. Bakanlığın bu konuda daha duyarlı olması gerekirken tam tersi uygulamalara devam etmektedir."