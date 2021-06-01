Çocuklara tatil macerası: Karaburun'un Gizemi

Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan Karaburun'un Gizemi, vahşi bir hayvanla bir insan arasındaki sıra dışı bağın ekseninde gelişen olaylarla örülü, merakla okunacak sürükleyici bir macera. Kitabı Ali Çetinkaya resimledi.

Yazar İrem Almaç Yüce, yeni kitabında çocukları heyecanlı bir yaz tatili macerasının içine çekiyor. Aile büyükleriyle bir arada olmanın, yazlık arkadaşlarıyla buluşmanın, tavan arasındaki bir odayı düzenlemekten dalından meyve yemeye pek çok güzellikleri keşfetmenin zamanıdır yaz tatilleri.