Çocuklara temiz denizin önemi anlatıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 'Kenti Mis' etkinlikleri kapsamında ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne götürülen ortaokul öğrencilerine, temiz denizin önemi ve denizlerin kirletilmesinin ekosisteme verdiği zararlar anlatılarak, deniz canlıları tanıtıldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Temizlik Haftası Etkinlikleri" kapsamında merkez Toroslar ilçesi Musalı Veli Haşim Çiftçi Ortaokulundan 20 öğrenci ile Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünde deniz kirliliğin zararları ve deniz canlılarının anlatıldığı bir etkinlik düzenlendi.



"Balıkları yalnızca yemek değil, izlemek de çok güzel"



ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş, çocuklara "Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum" başlığını taşıyan bir sunum yaptı. Enstitünün yerleşkesindeki limanı balık avına yasak hale getirdiklerini belirten Kıdeyş, 1974-1975 yıllarında kurulan Enstitü bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Türkiye'nin en eski araştırma gemilerinden Bilim-2 gemisiyle birçok araştırma yaptıklarını ifade eden Kıdeyş, kimi zaman limanda balıkları seyrettiklerini belirterek, "Balıkları yalnızca yemek değil, izlemek de çok güzel" dedi.



"Mutlaka denizleri korumamız lazım"



Deniz altındaki yaşam döngüsünden de söz eden Kıdeyş, özellikle fitoplanktonların oksijen dengesi açısından önemine değindi. Deniz altındaki plankton, fitoplankton, zooplankton, planktivor ve karnivor gruplarına ayrılan canlıların yaşam döngüsü hakkında bilgi veren Kıdeyş, "Karadaki tüm bitkileri düşünün. Onların çıkarttığı oksijen miktarı fitoplanktonun çıkarttığı oksijen miktarına eşit. Denizdeki fitoplanktonlar, karadaki tüm ormanlar kadar oksijen üretimi yaparlar. Fitoplanktonların yok olması demek, insanların yok olması demek. Bizim mutlaka denizleri korumamız lazım" diye konuştu.



Fitoplanktonlar ilk halkayı oluşturuyor



Bilimsel Proje Uzmanı Gülşah Can ise öğrencilere "Ekosistem deyince aklınıza ne geliyor?" sorusuyla başladığı sunumda, öğrencilerden "ekonomik bir sistem" ve "birbirini etkileyen canlılar" gibi yanıtlar aldı. Ekosistemin, canlı ve cansız varlıkların bir araya gelerek oluşturduğu sistemin en kapsamlı adı olduğunu vurgulayan Can, denizlerdeki yaşam döngüsünde de fitoplanktonların oksijen üreterek ilk halkayı oluşturduklarını söyledi.



Etkinlikte, anlatılanların kalıcı olması için öğrencilerle birlikte bir oyun oynandı. Üç gruba ayrılan öğrenciler, gruplarına "Deniz Koruyucuları", "Caretta Carettalar" ve "Akdeniz Fokları" isimlerini koydu.



Mersin Üniversitesi öğrencileri Büyükşehir personeli ile çevre temizliği yaptı



Öte yandan, etkinlikler kapsamında hayata geçirilen Kenti Mis Projesine Mersin Üniversitesinden öğrenciler de destek verdi. Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı öğrenci topluluğu, Büyükşehir Belediyesinin projesine destek vererek, personel ile çöp topladı. - MERSİN