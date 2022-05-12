Çocuklara trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Çocuklara trafik eğitimi verildi

12.05.2022 12:54
Çocuklara trafik eğitimi verildi

Trafik haftası sebebiyle düzenlenen ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara trafik eğitimi verildi.

Trafik haftası sebebiyle düzenlenen ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara trafik eğitimi verildi. Çocuklar akülü araba ve motosiklet kullanarak trafik kuralları ile tanıştı.

Trafik Haftası açılış töreni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Özellikle trafikte seyir halinde bulunan şoförlerin çoğunlukla telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlar yüzünden kazalara sebep verdiğine değinildi. Ayrıca şiir, kompozisyon, resim yarışmasında dereceye giren çocuklarla ve örnek şoförlere ödülleri de verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, "Yayalara yönelik beş adımda güvenli yaya trafiği sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Biz de bunu Ramazan Bayramı içerisinde uyguladık. Yine bundan hemen önce, bayramınız kemerli olsun kampanyasıyla emniyet kemerine dikkat çekildi. Zaten bakıldığında kuralların çok da fazla sayıda olmadığı biliniyor. Yani can güvenliğini kurtaran asıl kurallar, emniyet kemeri, hız limitine uyma, hatalı şerit değiştirmeme, dikkati dağıtacak cep telefonu kullanımı gibi sigara içilmesi gibi. Dün yine bir yaya vatandaşımızı bir kaza sonucu kaybettik. Yani bunların arkası gelmiyor. Türkiye'de çok güzel gelişmeler de oluyor bu alanda. Her alanda olduğu gibi trafik bilinçlenmesi konusunda da güzel gelişmeler oluyor. Şimdi çocuklarımızın aslında burada bulunması dediğim gibi güç veriyor. Onları biraz sonra da göreceğiz etkinliklerde. Bize mesaj verecekler. Yani baba, anne direksiyonda eğer hata yapıyorsa, çok umursamıyorsa çocukta böyle yetişebilir. Bir bütün halinde bunları öyle değerlendirmek lazım. Eğitimle seviyesiyle, bilinç seviyesiyle alakalı şeyler. Ama ülkemiz bu gelişimleri sağlıyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuz bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. Tıpkı uyuşturucuyla mücadelede olduğu gibi bu işte sadece polisimizin, jandarmamızın güvenliğimizin işi değil, bütün toplumun işi. Toplum olarak bu konuya sahip çıkarsak, gelişmek istersek, trafik konusunda evet gelişiriz. Kazalarımızı azaltırız ve kayıplarımızı, yaralanmaları önleriz diye düşünüyorum. Trafik haftamız kutlu olsun. Farkındalık oluşturma adına yaptığımız çalışmalar sonuç versin diyorum" dedi.

Törene Vali Şıldak'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Garnizon ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Ergin Dinç katıldı.

Konuşmaların ardından Trafik Eğitim Alanında çocuklarla vakit geçiren Hasan Şıldak, parkı da inceledi. Çocuklar ise akülü araç ve motosikletlere binerek hem araç kullandı, hem de trafik kurallarını öğrendi. - BALIKESİR

Çocuklara trafik eğitimi verildi
Çocuklara trafik eğitimi verildi
Çocuklara trafik eğitimi verildi
Çocuklara trafik eğitimi verildi
Çocuklara trafik eğitimi verildi

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Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası, Hasan Şıldak, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklara trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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