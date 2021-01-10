İstanbul'da çocuklara uyuşturucu sattıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 6 Ocak'ta Aksaray'da motorla uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Cezayir uyruklu H.A. (22) ve H A'yı (27) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 100 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüphelilerin uyarıcı maddeyi Suriye uyruklu 3 kişiden satın aldıklarının öğrenilmesi üzerine yürütülen çalışmada Suriye uyruklu M. M (23), Ş. D. (27) ve T.A. da (27) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Akşemsettin ve Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada 532 sentetik hap, bin 50 uyarıcı hap, 1 kilogram kubar, 3 cep telefonu ve 3 bin 475 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.