Son Dakika Haberleri: Çocuklara Uyuşturucu Satanlara Ceza

Çocuklara Uyuşturucu Satanlara Ceza

47 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çocuklara uyuşturucu temin etmek suçundan yargılanan 4 sanığa 49 yıl hapis cezası ile 83 bin lira adli para cezası verildi.

Çocuklara Uyuşturucu Satanlara Ceza, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çocuklara uyuşturucu temin etmek suçundan yargılanan 4 sanığa 49 yıl hapis cezası ile 83 bin lira adli para cezası verildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyetince, sanıklardan O.K. 25 yıl ve 35 bin lira, V.Ç. 10 yıl ve 20 bin lira, S.C. 10 yıl 5 ay ve 20 bin 820 lira ile M.K. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak 2018'de çocuklara uyuşturucu temin eden sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Öte yandan, Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2018 yılında yapılan operasyonlarda 29 kişinin "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:07 Kaynak: AA

Elbistan, Güncel
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