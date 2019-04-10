Çocuklara Uzay Tüpünde Eğitim

Japon Mühendis/Yazar ve Koreograf Tetsuro Fukuhara'nın Japonya'nın Nasa'sı JAXA ile özel bir kumaştan hazırladığı "tüp" kuruluyor. Bu tüp yerçekimsiz ortama yakın bir deneyim sunuyor. Aslında bir dans performansı olarak başlayan proje, yepyeni bir eğitim modeli sunuyor.

Tetsuro Fukuhara'nın geliştirdiği atölye tekniğiyle çocuklar, kendi bedenlerine ulaşmanın, kendi kararlarını verebilmenin, kendi tekniklerini bulabilmenin yollarını öğrenmek üzere çalışmalar yaptı.

Tetsuro Fukuhara Bilimin Çakıl Taşları ile ilgili yorumlarda bulundu:

Bu her zaman kurguladığım, takip ettiğim ve hayata geçirmek istediğim bir buluşma alanım; geniş ve yeni bir araştırma alanı. Bilim ve Eğitim. Bu çalışmaları burada başlatabildiğim için çok mutluyum. Alanında yetkin ve çok güzel çalışmalar yürüten bir kurum Bilimin Çakıl Taşları. Onlar aracılığı ile güzel bir kitleye ulaşabileceğini, ve ortak yeni pek çok çalışma geliştirebileceğini düşünüyorum.

Bu eğitimi Bilimin Çakıl Taşları Akademisi bir ilk olarak düzenledi.

SIRA JAPONYA'DA

Bilimin Çakıl Taşları Kurucuları Demet Erim ve Aytek Uğur Şen uzay tüpünde veridkleri eğitimi Japonya'da da verecek

Bilimin Çakıl Taşları olarak öğrencilerin farklı mekanlarda farklı görüntüler eşliğinde mantık muhakeme ve deneyim yöntemleri ile grup etkileşimi içerisinde en iyi şekilde öğrendiklerine inandığımızdan çocukların yaratıcılık ve farkındalığını geliştiren bu eğitimi yapmaya karar verdik.

Aynı zamanda bir grup öğrencimiz tüp ile ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarından JAXA ilede bir toplantı yaparak orada bazı eğitimler alacakları gibi aynı zamanda JAXA'ya da sunum yapacak.

EĞİTİM İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Birinci bölüm tüpün içinde yürüme ile başlıyor; çocuklar zıplama ve dönme hareketleri ile yeni bir denge merkezi bulmaya çalışıyor. Işık yardımı ile iç mekan ve dış mekan farkındalığını yaşıyor.

Devamında ortama alışan öğrenciler yerçekimsiz ortama yakın bir ortam olan tüpün içerisinde farklı bir mekan ve boyuta aşağıdaki başlıklar altında deneyimliyor; Newton yasaları, denge, basit harmonik hareket, optik, etki ve tepki, dönme ve öteleme hareketi üzerine çalışıyor.

BU ONLARA NASIL BİR KATKIDA BULUNUYOR?

Çocuklar bedenlerini daha iyi ve yakından tanıyabiliyor. Küçük yaşta duyu bütünlemesi yaşamasına imkan sağlıyor. Kendi vücut dengelerini bulma ve tüpün sunduğu farklı ortanda farkındalık ve yaratıcılıkları gelişiyor. Ayrıca farklı iki ortamda bazı fizik yasalarını deneyimleyerek farkı gözlemleyebiliyorlar.