Çocuklara vosvoslarla şehir turu - Son Dakika

Samsun'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 0-14 yaş grubu çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından çocuklar vosvoslarla sokaklarda gezdirildi.

Samsun'da modifiye ve organizasyon işiyle uğraşan 41 yaşındaki Ömer Kurt, korona virüsü önlemeleri kapsamında sokağa çıkma izni verilen çocuklar için kendisine ait vosvos araçlarıyla tur düzenlendi. Yapılan bir çekiliş ile belirlenen 15 aileden çocuklar anne babalarıyla birlikte sosyal mesafeye dikkat edilerek ve önlem alınarak şehirde dolaştırıldı. Rengarenk araçlar ile yapılan etkinlikte çocuklar mutlu oldu.

Ömer Kurt, "Yaklaşık birkaç aydır çocuklarımız eve aileleriyle beraber zaman geçiriyorlardı. Dışarı çıkamıyorlardı. Biz de çocuklarımızı birkaç saat dahi olsa mutlu edebilmek için vosvoslarımızla beraber böyle bir etkinlik düzenledik. Vosvosların çocukları ne kadar eğlendirdiğini bildiğimizi için bugün çekilişle beraber 15 ailemize tur yaptık. Müzik eşliğinde güzelce bir Samsun turu atıp onları motive etmek istedik" dedi.

Öte yandan Samsun şehir merkezi ise 4 saatlik bu izin ile beraber bir canlılığa kavuştu. Uzun zamandır özlem duyulan çocuk sesleri sokaklarda yeniden yankılandı. Sokaklara inen çocuklar park ve bahçeleri doldurdu. Salıncaklarda sallanıp kaydırakta kayarak bu zamanı eğlenceli bir şekilde değerlendirmeye çalıştılar.

Aileler çocukların uzun zamandır dışarıya çıkmaya hasret kaldıklarını belirterek bu iznin yerinde bir uygulama olduğunu söylediler. - SAMSUN