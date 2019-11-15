'Çocuklara yardım görüntülerinin paylaşılması çocuk istismarı'

ÇOCUK İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği, sosyal medyada ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarına yapılan yardımların görüntülerinin paylaşılmasının 'çocuk istismarı' olduğunu duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal medyada kişi veya kurumlarca ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarına yapılan maddi ya da ayni yardımların görüntülerinin paylaşıldığına dikkat çekilerek, bu paylaşımların çocuk istismarına bir örnek olduğu kaydedildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Hukuki yönden, kendi kararını veremeyecek, yapılan eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak edemeyecek çocuklarımızın ailelerinin yazılı muvafakatnameleri olmadan bu görüntülerin paylaşılması uygun değildir. Psikolojik yönden, belli yaş grubunun altındaki çocuklarımız bilişsel olgunlukta olmadıkları, ilgili görüntülerde çocukların ihtiyaç sahibi çocuklar olduğunun vurgulanmasının, çocuğun dezavantajlı gruplar içinde yer aldığını içselleştirmesine sebep olacağından uygun değildir. İstismar yönünden, dezavantajlı gruplardaki çocuklarımızın daha yüksek risk altında bulunduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ayrıca istismarcıların kendilerine hedef seçerken kullandığı yöntemler içerisinde sıkça rastlanan, ekonomik seviyesi düşük ailelerin çocuklarını çeşitli yöntemlerle kandırdığı bilinen bir gerçektir. Sonuç olarak 'Bu eylemler çocuk istismarı mıdır?' sorusuna yanıtımız; evet, çocuk istismarıdır."

'ÇOCUKLARIN YÜZLERİ KAPATILMALI'

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği İcra Kurulu Başkanı Volkan Çolakoğlu, konu ile ilgili sosyal medyadan çok sayıda şikayet mesajı aldıklarını söyledi. Çolakoğlu, yapılan iyiliğin örnek olması için görüntü paylaşanlara çocukların yüzünü kapatmalarını öneren Çolakoğlu, "Biz bununla ilgili çocukların yüzüne gülücük emojileri konulan paylaşımları destekliyoruz. Yani bu tür paylaşım yapan arkadaşlar da var, sağ olsunlar, gidiyorlar bir okula, orada bir etkinlik düzenliyorlar ya da çeşitli maddi veya ayni yardımlar yapıyorlar ve çocuklarla bir toplu fotoğraf çektiriyorlar; ama çocukların hepsinin yüzü kapalı. Bu çok doğru bir şey" diye konuştu.