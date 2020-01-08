Çocuklara yardım için Nepal'e yürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklara yardım için Nepal'e yürüyor - Son Dakika

Çocuklara yardım için Nepal'e yürüyor

6 saat önce

Nepal'deki yardıma muhtaç çocuklara yardım maksadıyla İngiltere'den yürümeye başlayan 73 yaşındaki eski maratoncu Rosie Swale Pope, Yalova'nın Altınova ilçesine ulaştı.

Çocuklara yardım için Nepal'e yürüyor, System.String[]

Nepal'deki yardıma muhtaç çocuklara yardım maksadıyla İngiltere'den yürümeye başlayan 73 yaşındaki eski maratoncu Rosie Swale Pope, Yalova'nın Altınova ilçesine ulaştı.


İngiltere'den Nepal'e kadar yürüyerek, Nepal'deki çocukların durumuna dikkat çekmek ve yardımcı olmayı amaçlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope Yalova'nın Altınova ilçesine ulaştı. Pope geceyi Altınova ilçesindeki bir otelde geçirdikten sonra yoluna devam etti. Yalova üzerinden geçen eski maratoncu Bursa'ya ulaşıp burada konaklayacak. Pope Nepal'in Katmandu şehrine kadar 6 bin millik bir yolu kat edecek. Rosie Swale Pope Phase Worldwide'ı desteklemek için Brighton'dan Nepal'deki Katmandu'ya kadar 6 bin mil yürümek için yola çıktı. 73 yaşındaki maratoncunun yolculuğu kendisine ait web sitesinden uydu aracılığı ile an be an takip edilebiliyor. - YALOVA

İngiltere, Altınova, Yalova, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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