Son Dakika Haberleri: Çocuklara Yılbaşı Hediyesi (2018)

Çocuklara Yılbaşı Hediyesi (2018)

1 saat önce

Bu sene de geleneği bozmadık ve Çocuklar Gülsün Diye derneği ile birlikte Ordu'da bir proje okuluna gittik ve çocukları sevindirmeye çalıştık!

Bu sene de geleneği bozmadık ve Çocuklar Gülsün Diye derneği ile birlikte Ordu'da bir proje okuluna gittik ve çocukları sevindirmeye çalıştık!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:07 Kaynak: Youtube

Ordu, Genel
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