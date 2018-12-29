Çocuklara Yılbaşı Hediyesi (2018)
1 saat önce
Bu sene de geleneği bozmadık ve Çocuklar Gülsün Diye derneği ile birlikte Ordu'da bir proje okuluna gittik ve çocukları sevindirmeye çalıştık!
Bu sene de geleneği bozmadık ve Çocuklar Gülsün Diye derneği ile birlikte Ordu
'da bir proje okuluna gittik ve çocukları sevindirmeye çalıştık!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:07 Kaynak: Youtube
Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil
Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti
Hastaneden Açıklama Geldi! Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda'dan Korkutan Haber