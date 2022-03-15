ÇOCUKLARA YÖNELİK MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI - Son Dakika
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ÇOCUKLARA YÖNELİK MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

15.03.2022 19:13
ÇOCUKLARA YÖNELİK MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

ARALARINDA BEYİN CERRAHI VE POLİS OLAN 33 ŞÜPHELİYEE 2 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİHaber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHASosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları iddiasıyla yürütülen...

-ARALARINDA BEYİN CERRAHI VE POLİS OLAN 33 ŞÜPHELİYEE 2 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA

Sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında beyin cerrahı ve polisin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan tespitler sonucunda Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında çeşitli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videolarının para karşılığı satıldığı veya paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında "Kuralsızlar çetesi" ve "MORP" isimli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videoları ve görüntülerinin paylaşıldığı ifade edildi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) hazırladığı çocuk istismarı raporunun da yer aldığı iddianamede, şüphelilerin elektronik para üzerinden 30 liraya kadar satış yaptıkları ve rumuz kullandıkları kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİNE YER VERİLDİÇocukların cinsel içerikli videolarının temin edildiği gruplardaki yönetici hesaplarına sahip olduğu tespit edilen şüpheli H.K.'ye elektronik para hesabı üzerinden diğer şüpheliler tarafından farklı tarihlerde para yatırıldığının belirlendiği, ancak şüphelinin 15-30 TL arası bir fiyata internet paketi sattığını, para karşılığında çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen içerikli görüntü paylaşmadığını söylediği iddianamede yer aldı. Beyin cerrahı olan şüpheli K.M. ise savunmasında, "Gruplara yetişkin pornosu izlemek amaçlı girdiğini, çocuk pornografisi görünce çıktığını" iddia ettiği iddianamede yer aldı. Polis olan şüpheli F.B.'nin ise çocuğun cinsel istismarı içerikli görüntüleri bilerek ve isteyerek indirmediğini, başka bir yerde depolamadığını veya paylaşmadığını, görüntüleri indirmeden içeriğini göremediğini, çocuk pornografisi olduğunu görünce grubu şikayet ettiğini ve görüntüleri sildiğini, pişman olduğunu söylediği anlatıldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLARİddianamede, 21'i tutuklu 33 şüphelinin "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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Müstehcen, Telegram, Çocuk, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUKLARA YÖNELİK MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI - Son Dakika


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