Çocuklara Zafer amcalarından çikolata - Son Dakika

- Çocuklara Zafer amcalarından çikolata

Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapamayan çocuklar Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mail ile ulaşarak ondan çikolata, cips ve uçurtma istedi

Aktaş çocukların bu isteğini kırmayarak hemen toplum destekli polislik ekipleriyle gönderdi

8 yaşındaki Melis Öcal polisi görünce önce korktuğunu ancak siparişini getirdiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapamayan çocuklar Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mail ile uluşarak ondan çikolata, cips ve uçurtma isteği polisler tarafından yerine getirildi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 31 ilde cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Kısıtlama nedeniyle bazı istekleri olan çocuklar hem kendileri hem de aileleri dışarı çıkamadığı için bu istekleri yerine getiremedi. Bu nedenle çocuklar Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın çocukları çok sevdiğini televizyonlardan görüp emniyet müdürüne mail attı. Mailde kimi çocuk, cips, kimi kola, kimi uçurtma kimi ise çikolata istedi. Bu mailleri gören Aktaş hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocukların isteklerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Ekipleri hemen çocukların isteklerini alarak onların evine gitti. Çocuklara tek tek istedikleri teslim edildi. Çikolata isteyen 8 yaşındaki Melis Öcal, kendisi ve ailesi dışarı çıkamadığını ancak canının çikolata istediğini belirterek, "Zafer amcamın da televizyonlardan çocuklara yardım ettiğini gördüm ve babamla birlikte ona mail atıp çikolata istedim. Bir süre sonra kapı çaldı kapıyı açtığımızda polis vardı. Önce ben korktum ama sonra benim isteğimi yerine getirdiklerini öğrenince çok mutlu oldum. Zafer amcama çok teşekkür ediyorum" dedi.