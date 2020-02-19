"Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım' konulu konferans - Son Dakika

"Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım" konulu konferans

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) iş birliğiyle "Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım" konulu konferans düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) iş birliğiyle "Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım" konulu konferans düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Bülent Karadağ, çocuklarda okul dönemlerinde çoğalan astımın alerjik bir rahatsızlık olduğunu belirterek, "Anneye ve babaya ayrıntılı sorularla çoğu hastada teste gerek kalmadan tanı konulabilir. Doğal tedavi yöntemleri ve ilaçların düzenli olarak kullanılması tedavi sürecini etkiler. Tedavi en az 3 ay sürer ve 3 ayın sonunda bir doktorla görüşülmesi gerekir. Astım spreyleri, içerisinde kortizon barındırmasına rağmen nefes yoluyla alındığı için zararlı değildir. Astım ilaçlarını, uygun tedavi, ilaçla doktor kontrolünde ve düzenli kullandıktan sonra bağımlılık yapmaları söz konusu değildir. Ailelerin bir diğer yanlışı da çocuklarında astım var diye evlerine hapsetmeleridir. Çocuklar yaşıtlarının yer aldığı çeşitli aktivasyonlara katılmalıdır. Çocuk astım hastaları, astımla ilgili bilgi sahibi olmalı ve ilaç kullanımını öğrenmelidir. Astım hastalığında ruhsal durum da çok önemlidir. Anne ve babalara büyük görev düşüyor." ifadelerine yer verdi.

Programa, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Marifet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Sakarya Vakfı Koleji öğrencileri ve çok sayıda konuk katıldı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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