Çocuklarda alerjiye dikkat

Yaz mevsimiyle birlikte gündeme gelen alerji, ciddi sağlık sorunlarının başında geliyor.

Başta astım olmak üzere diğer alerjik hastalıklarda etkisi olduğunu ifade ediyor.

D vitamini eksikliği, kanserden, diyabete, bağışıklık sistemi hastalıklarından alerjik sorunlara kadar birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Yapılan son araştırmalara göre D Vitamini eksikliğinin alerjik vakalarda yüksek oranda göründüğü ortaya çıktı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunanProf. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, alerjik rahatsızlığı olanların D vitamini değerlerine mutlaka baktırması gerektiğine dikkat çekti.

ALERJİSİ OLAN ÇOCUKLARIN D VİTAMİNİ SEVİYESİNE MUTLAKA BAKILMALI

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, vücudun genel sağlığı için büyük önem taşıyor. Son yıllarda D vitamini eksikliği, ülkemiz dahil tüm dünyada sık rastlanan ciddi bir sağlık sorunu haline geldi.D vitamini eksikliğinde alerjik sorunların arttığı, bu nedenle alerjisi olan çocuklarda D vitamini ölçümünün yapılması, eksikliğin belirlenmesi halinde mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Garipağaoğlu, eksiklik durumunda D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerin tüketilmesinin yararlı olacağını belirtti. Özellikle astımlı çocuklarda D vitamini düzeylerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI 2 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ TÜM BİREYLERDE 15 MİKROGRAM

Günlük alınması gereken D vitamini miktarını, iki yaşın üstündeki tüm bireylerde 15 mikrogram (mcg) olarak belirten Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, günümüzde çocukların birçok nedenle, yaz aylarında bile sokakta çok az vakit geçirdiklerini, bu nedenle D vitaminini yeterince alamadıklarını ifade etti.Garipağaoğlu, çocuk beslenmesinde ebeveynlerin D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlere yönelmelerinin önemini vurguladı.