Çocuklarda anjin hastalığı

Nedeni beta denilen bakterinin (beta hemolitik streptokok) yol açtığı bir anjin olabileceği için boğaz ağrısını ciddiye almak gerekir.

Ancak, her boğaz ağrısı beta değildir ve antibiyotik tedavisi gerektirmez. Çocuklarda, anjine sıklıkla virüsler yol açar ve antibiyotik tedavisi gerekmez. Beta anjininde ise, uygun antibiyotik tedavisi olmazsa komplikasyon riski vardır. Bu yüzden, bu ikisinin ayırt edilmesi gerekecektir.

Doktorunuz, bulguları değerlendirecek, kesin tanı için belki de boğazdan kültür aldırmak isteyecektir. Siz de kültür sonucunu beklerken bazı kriterleri değerlendirip tahminde bulunabilirsiniz.

Eğer, 3 günden uzun süren yüksek ateş varsa çocuğunuz 3 yaşın üstünde ve özellikle anaokulu veya okula gidiyorsa okulda beta saptanan arkadaşları varsa boynundaki bezeler şişmişse beraberinde aksırık, öksürük, burun akması gibi belirtiler yoksa kültürde bakteri saptanıp antibiyotik alması ihtimali yüksektir.

Antibiyotiklerle yeterli tedavi edilmeyen beta etkenli boğaz enfeksiyonları Akut romatizmal ateş ve Akut glomerulonefrit gibi ikincil ve kronik hastalıklara neden olabilir. Beta dışındaki virüse bağlı Üst solunum yolu enfeksiyonları ise bulgularına göre takip ve tedavileri yapılır. İkincil bir enfeksiyon (kulak iltihabı ve zatürre gibi) gelişmedikçe antibiyotik gerekmez.

Medicana Avcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Adnan Sarı

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