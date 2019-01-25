Çocuklarda dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor
1 saat önce
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Can, "Dijital medya, çocukları hem uygunsuz içeriklere maruz bırakabiliyor hem de olumsuz fiziksel ve psikolojik sonuçlara yol açabiliyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Can, "Dijital medya, çocukları hem uygunsuz içeriklere maruz bırakabiliyor hem de olumsuz fiziksel ve psikolojik sonuçlara yol açabiliyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:47
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