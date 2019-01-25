Son Dakika Haberleri: Çocuklarda dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor

Çocuklarda dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor

1 saat önce

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Can, "Dijital medya, çocukları hem uygunsuz içeriklere maruz bırakabiliyor hem de olumsuz fiziksel ve psikolojik sonuçlara yol açabiliyor.

Çocuklarda dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor, System.String[]
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Can, "Dijital medya, çocukları hem uygunsuz içeriklere maruz bırakabiliyor hem de olumsuz fiziksel ve psikolojik sonuçlara yol açabiliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:47 

Ekonomi
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