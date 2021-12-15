"Çocuklarda Duygusal Gelişim" Konulu Konferans Düzenlendi

Vali Sinan Güner ve eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner'in takibinde Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Oyuncak Kütüphanesi projesi kapsamında "Çocuklarda Duygusal Gelişim" konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

Bartın SYDV koordinesinde düzenlenen ve Çocuk Gelişimci Gülseren Yıldırım tarafından çevrim içi verilen konferansa Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner ve veliler katıldı.

Konferansta çocuklarda duygusal gelişimin önemine vurgu yaparak çocuklarımızın davranışları karşısında sağduyulu ve anlayışlı yaklaşımın önemine değinen Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, eğitimi koordine eden ve veren personel ile velilere teşekkür etti.