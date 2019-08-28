Çocuklarda egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı olabilir

CİLTTE kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk şeklinde belirtileri olan egzama rahatsızlığı hakkında konuşan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, "Çamaşır ağartıcıları ve yumuşatıcılar çocuklarda bu hastalığı tetikleyebilir" dedi.

Çocukluk çağı egzaması diye adlandırılan ve bir çeşit alerjik deri rahatsızlığı olan 'atopik dermatit' hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ayhan Söğüt, çocuklarda yaşanan bu rahatsızlığa kimyasal içeren çamaşır ağartıcıları ve yumuşatıcıların sebep olabileceğini belirtti.

Egzamanın yaz aylarında artış gösterdiğini ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ayhan Söğüt, "Atopik dermatit çocuklarda en sık görülen alerjik hastalıklardan birisidir. Egzama yaraları bebeklik döneminde yanaklarda, gövdede, kolda ve bacakların dış yüzeylerinde, daha büyük çocuklarda ise özellikle kol ve bacak eklemlerinde bulunur. Boyunda kızarıklık, kaşıntı ve ciltte kuruluk şeklinde kendini gösterir. Tekrarlayıcı özelliktedir" diye konuştu.

KIYAFETİN CİNSİ DE ÖNEMLİ

Çocuklardaki egzamada en önemli faktörün tahriş edici alerjenler olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Söğüt, "Çocuklarınıza yünlü, kaba kumaşlar, terlemeye neden olacak sentetik kumaşlar giydirmeyin. Pelüş ve boyalı oyuncaklardan uzak tutun. Çocuklarınızın çamaşırlarını, uzmanın önerdiği şekilde yıkayın. Toz deterjanlar, çamaşır suyu ve yumuşatıcıdan uzak durun. Hassas ciltler için olan parfümsüz kalıntı bırakmayan deterjanlar tercih edin. Yeni aldığınız kıyafetleri yıkamadan ve etiketlerini kesmeden giydirmeyin" uyarısında bulundu.

"ALERJEN BESİNLERDEN UZAK TUTUN"

Doç. Dr. Söğüt, çocuk immünoloji ve alerji uzmanı tarafından alerji testi yapılarak, çocuğun belirlenen alerjenlerden uzak tutulmasının önemli olduğunu ifade etti. Besin alerjilerinin de egzamaya yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Söğüt, "Besin alerjileri de egzamaya yol açabilecek dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Süt, yumurta, balık, buğday, kuruyemiş, soya, mercimek ve susamlı besinlere dikkat etmenizde yarar var. Solunum alerjenleri olan ev tozu, polen, küfler, kedi, köpek tüyü gibi konulara da hassasiyet gösterin" dedi.

"EGZAMALI ÇOCUK İÇİN ANTİALERJİK BANYO ÜRÜNLERİ KULLANILMALI"

Egzamalı hastanın tedavisinde cilt kuruluğunun giderilmesi, kaşıntının azaltılması ve tetikleyici faktörlerden hastanın korunmasının önemli olduğunu dile getiren, Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, "Sıcak ve nemli hava, hastanın terlemesi de egzamada yakınmaları artırabilir. Bu nedenle yaz aylarında günlük ılık banyo yapılması, banyodan sonra bütün vücudun nemlendirilmesi, terlemeyi azaltıcı önlemlerin alınması, sıcak ortamlardan çocuğun uzak tutulması gereklidir. Egzamalı çocuk için antialerjik banyo ürünleri kullanılması önemlidir. Egzama ciltteki belirtilerin arttığı alevlenme dönemleri ve normal dönemlerle seyredebilir. Alevlenme dönemlerinde çeşitli alerji kremleri ve nemlendiriciler ile çocuğun yakınmaları giderilir. Normal dönemlerde ise koruyucu olarak bazı kremler kullanılabilir" diye konuştu.