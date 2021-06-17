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Çocuklarda ekran bağımlılığı gelişimi engelliyor - Son Dakika

Çocuklarda ekran bağımlılığı gelişimi engelliyor

17.06.2021 10:00
Çocuklarda ekran bağımlılığı gelişimi engelliyor, System.String[]

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden Uzman Pedagog-Psikolog Reyhan Ateş Yücel, "Günümüzde her iki ebeveynin de çalışması çocuklarla yeterli ve kaliteli zaman geçirebilmelerine engel olabiliyor.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden Uzman Pedagog-Psikolog Reyhan Ateş Yücel, "Günümüzde her iki ebeveynin de çalışması çocuklarla yeterli ve kaliteli zaman geçirebilmelerine engel olabiliyor. Aileler dinlenmek istediği için de çocukları televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına yönlendiriyor. Fakat, çocuklarda ekran bağımlılığı gelişimlerini engelliyor" dedi.

Ailelere çocuklarına nasıl davranacakları yönünde bilgi veren Yücel, "Kovid-19 nedeniyle zamanlarının tamamına yakınını evde geçirmek zorunda kalan çocukların sosyal gelişimi önemli ölçüde sınırlanıyor. Bu dönemde evden çalışmak zorunda kalan veya her ikisi de çalışan ebeveynler, çocuklarla yeteri kadar ilgilenebilecek bir büyük ya da bakıcı da olmaması halinde çocuklarını bilgisayar, telefon ve tablet gibi teknolojik aletlere yönlendiriliyor. Çocuklar ise yaşlarının getirdiği merak ve ilginin de etkisiyle telefon, bilgisayar, tablet ve televizyon gibi teknolojik aletlerle saatlerce vakit geçirebiliyor. Bu durum çocukların zaten kısıtlı olan sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor" diye konuştu.

ASOSYALLİK, SOSYAL ZEKA GELİŞİMİNDE AKSAKLIKLAR YARATIYOR

Çocukların teknolojik aletler ile sanal bir dünyaya hapsolmasının önünün açıldığına dikkat çeken Yücel, "Bunun sonucunda ekran bağımlılığı olarak adlandırılan durum ortaya çıkıyor. Okul çağındaki çocukların derslerini bile bilgisayar üzerinden yürütmesi bu bağımlılığı ne yazık ki daha da güçlendiriyor. Sosyal aktivitelerden giderek uzaklaşan çocuklarda zamanla asosyallik, sosyal zeka gelişiminde aksaklıklar ve psikolojik olumsuzluklar gibi yetişkinlik dönemini dahi etkileyebilecek ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLER BU DÖNEMDE DAHA SABIRLI OLMALI

Bu dönemde çocuklara karşı daha sabırlı davranmak gerektiğini belirten Yücel, "Pandemi döneminin de etkisiyle çocuklar, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için ebeveynlerine çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle anne ve babaların özellikle de bu dönemde çocuklarına karşı daha sabırlı ve hassas davranması, çocuklarının yaşına uygun farklı sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına onlarla yeteri kadar vakit geçirmeye özen göstermesi gerekiyor" dedi.

ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ OLUN

Anne ve babaların çocukları ile yeteri kadar iletişim kurarak, onlarla çeşitli etkinlikler yaparak kaliteli ve yeterli şekilde zaman geçirmesinin önemine değinen Psikolog Yücel, "Yemek yemek, banyo yapmak, oyun oynamak, birlikte uyumak, kitap okumak gibi birçok etkinlik onların sosyalleşme ihtiyacını karşılamanıza yardımcı oluyor. Anne ve babaların bu süreçte çocuklarıyla tıpkı bir arkadaş gibi olmaları gerekiyor. Yemekleri birlikte yemek, yemek yerken sohbet etmek, çocukların ilgisini çekecek konular hakkında konuşmak oldukça faydalı. Gelecek hakkında planlar yapmak da yine çocukların hayal dünyasını geliştirir. Okumayı bilmeyen çocuklara kitaplar okumak ya da okumayı bilen çocuklarla birlikte kitap okumak zeka gelişimi açısından fayda sağlıyor" diye konuştu.

Anne ve babaların çocukları ile yaratıcı, eğitici oyunlar oynamasının sosyal ve fiziksel gelişimini hızlandırdığını aktaran Reyhan Ateş Yücel, ailelere şu önerilerde bulundu:

"Ayrıca evin içerisinde günlük spor saatleri belirleyerek egzersiz yapmak gibi planlamalar ile ebeveynler çocukları için hem bir oyun hem de sağlıklı bir aktivite oluşturabilir. Teknoloji çağının da etkisi nedeniyle çizgi filmler, bilgisayar ve tablet oyunlarına da ilgi duyan çocuklar için sosyallik içermeyen bu aktivitelerin ise çok küçük bir zaman dilimi ile sınırlandırması, bunların yerine zeka gelişimi ve sosyal gelişim açısından fayda sağlayacak etkinliklerin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle

de pandemi döneminde anne ve babalarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyan çocuklarla yeteri kadar ilgilenmek, sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için elzemdir. Asosyallik, ekran bağımlılığı ve sosyal ilişki korkusu gibi olumsuzlukların önlenmesi için bu yaklaşım tek çözüm yoludur.


Çocuklarda ekran bağımlılığı gelişimi engelliyor

Sosyal Zeka, İstanbul, oyunlar, Tablet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Çocuklarda ekran bağımlılığı gelişimi engelliyor - Son Dakika


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