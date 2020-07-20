Çocuklarda görülen akut ishal, şok tabloları oluşturabilir - Son Dakika

Çocuklarda görülen akut ishal, şok tabloları oluşturabilir

Medicana Avcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adnan Sarı, "Yaz aylarının başlaması ile birlikte başta akut ishaller olmak üzere bulaşıcı hastalıklarda ve enfeksiyonlarda artış görülüyor.

Medicana Avcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adnan Sarı, "Yaz aylarının başlaması ile birlikte başta akut ishaller olmak üzere bulaşıcı hastalıklarda ve enfeksiyonlarda artış görülüyor. Akut ishal çoğunlukla 0-5 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan ve en sık ilk 2 yaş içerisinde çocuk ölümlerine sebep olabilen bir hastalıktır." ifadelerini kullandı.

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Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Dr. Sarı, çocuk ishali hakkında uyarı ve bilgilendirmede bulundu.

Tatillerde çocukların temiz olmayan havuz ve deniz suyundan mikroplu su yutma riskinin arttığına işaret eden Sarı, şunları kaydetti:

"Akut ishal çoğunlukla 0-5 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan ve en sık ilk 2 yaş içerisinde çocuk ölümlerine sebep olabilen bir hastalıktır. Sağlıklı besin ve hijyen koşullarına uymayan tüm yiyecek ve içeceklerden alınan virüs, bakteri, parazit veya bunların ürettikleri toksinlerin kusma ve ishale yol açabildiği unutulmamalıdır. İshal, kısaca dışkı miktarının ve dışkılama sayısının artması, dışkı kıvamının yumuşamasıyla tarif edeceğimiz bir sindirim sistemi enfeksiyonudur. Bazı ishallerde sıvı kaybı çok hızlı olduğundan, sıvı kaybı zamanında giderilmezse, özellikle küçük bebekler ve çocuklar için hayati tehlike oluşturabilmektedir. Vücuttaki sıvı kaybı arttıkça, susuzluk hissine ek olarak cilt ve ağız kuruluğu, halsizlik, uykuya meyilli olma, dalgınlık, gözyaşında azalma, göz kürelerinde çökme, nabız hızında artış, el ve ayaklarda soğukluk, idrar miktarında ve idrar yapma sayısında azalma, idrar renginde koyulaşma, derin veya hızlı soluma, kan basıncında düşme, vücut ısısında artış ve en tehlikeli durum olan şok tablosu görülebilmektedir."

Sarı, ishalle birlikte kusma ve ateş de varsa, dışkıda kan ve mukus tespit edildiyse bu tür ishallerde sıvı kaybı hızlı ve şiddetli olacağından vakit kaybetmeden mutlaka doktora başvurulmalı uyarısında bulundu.

"Anne sütü ishale yol açabilecek enfeksiyonlardan korur"

Anne sütünün içinde bulunan bazı maddelerin, çocuklarda bağışıklığı güçlendirici etkiye sahip olup ishale yol açabilecek enfeksiyonlardan koruyabileceğini belirten Sarı, "Aynı zamanda iyileştirici özelliği ile çocuğun çabuk iyileşmesini sağlar. Anne sütü alamayan bebeklerde, ishale yakalanma oranı artmakta ve daha fazla ölüm görülebilmektedir. İshal durumunda, anne sütüne mutlaka devam edilmeli ve bebek her zamankinden daha da sık emzirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kusma ve ishalle kaybedilen sıvı ve minerallerin oral replasman sıvıları, bağırsak florasını düzenleyen probiotik içeren tozlar kullanılarak giderilebileceğine dikkati çeken Sarı, şöyle devam etti:

"Ancak mutlaka doktorun tavsiyesi ve takibinde yapılmalıdır. İshal kesici ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Bebek mamayla besleniyorsa mama suyu mutlaka kaynatılmalı, biberon ve emzikler uygun şekilde sterilize edilmelidir. Yiyecekler buzdolabında saklanmalıdır ve açıkta bekleyen yiyecekler kesinlikle tüketilmemelidir. Musluk suları ve kaynağı bilinmeyen sular tüketilmeli, çiğ sebzelerle hazırlanmış salata ve meyvelerin tüketiminde daha dikkatli olunmalıdır. Sebzeler ve meyveler bol su ile iyice yıkanmalıdır. Güvenilmeyen yerlerde çiğ gıdalar tüketilmemelidir. Gıdaların uygun koşullarda saklandığından emin olunmalı, eller sık sık yıkanmalı, mümkünse ishalli bireylerle temastan ve aynı eşyaların kullanımından kaçınılmalıdır. İshal durumunda bol temiz su, ayran, yoğurt, ayran çorbası ve benzeri sıvı tüketimi artırılmalıdır. İshal düzelene kadar az yağlı ve düşük posalı gıdalar alınmalı bağırsakların daha fazla çalışmasına sebep olan yağ ve lif açısından zengin gıdalardan uzak durulmalıdır."

Avcılar, Akut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çocuklarda görülen akut ishal, şok tabloları oluşturabilir - Son Dakika Ekonomi
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