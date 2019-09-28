Çocuklarda göz hastalıklarına dikkat

EĞİTİM-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çocuklarında göz hastalıkları da kendini göstermeye başladı. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şengül Özdek, çocuklarda bebeklik çağında başlayan göz hastalıkları olduğunu ancak bunların okula başladığında fark edilebildiğini belirtiyor.İlk yaşlardaki sorunların hemen tespit edilerek tedaviye başlanmasının önemine değinen Prof. Dr. Özdek, "Çocuklarda göz hastalıklarının pek çoğu maalesef geç fark edilir. Özellikle hastalık tek taraflı olduğunda ne aile fark edebilir ne de çocuk. Ancak üstünden uzun zaman geçtikten sonra görmeyen gözün kayması sonucunda aile şaşılık başladığını fark ederek muayeneye getirdiğinde çoğu zaman iş işten geçmiş durumdadır. Çünkü hassas periyod dediğimiz ilk 6-7 yaş döneminde herhangi bir nedenle görme azalması veya kaybı olduğunda o göz tembelleşecektir. 6-7 yaşından sonra o gözdeki sorununu gidermeniz mümkün olsa dahi göz tembelliğini düzeltmeniz mümkün değildir. Çünkü beyin ve görme yolları iyi görmeyen gözün görüntüsünü göz ardı eder ve o göz gelişemez. Bu nedenle kritik periyod dediğimiz bu döneminde bebek ve çocukların göz muayeneleri bu tür problemlerin erken teşhisini ve dolayısıyla tedavisini mümkün kılar" dedi.'GÖZE DARBE ALINDIĞINDA RETİNA MUAYENESİ YAPILMALI'Gözde, dışardan bakıldığında da fark edilen şaşılık, kızarıklık veya beyazlaşma gibi değişimler olmadan da hastalıklar olabileceğini belirten Prof. Dr. Şengül bunların başında retina hastalıkları geldiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bu hastalıkların başında retina hastalıkları gelmektedir. Retina gözün en içteki, görüntüyü ilk algılayan hücrelerinin bulunduğu en önemli tabakasıdır. Bebek ve çocuklardaki retina hastalıklarını tespit etmek için iyi bir retina muayenesine ve mümkünse geniş açılı retina görüntülemesine ihtiyaç vardır. Bu tür hastalıklar özellikle tek taraflı olduğunda ve retinanın merkezinde değil de kenar bölümlerinde (retina periferinde) olduğunda tespiti daha da zordur. Örneğin Coats hastalığı veya FEVR adını verdiğimiz bir genetik retina hastalığı gibi bu tanıma uyan hastalıklarda, rutin tarama yapılmadığı durumlarda genellikle geri dönüşümsüz bir hasar oluştuktan sonra çok geç tespit edilmekte ve tedaviler ile görme artışı sağlamak mümkün olmamaktadır. Travmalar da çocuklarda önemli bir retina hasarına neden olabilir. 'Çocuktur düşer' deriz hatta kalkar biraz ağladıktan sonra oyununa devam eder ve sizin bu travmadan haberiniz dahi olmayabilir. Ama başına veya göze direkt gelen darbeler retina yırtıklarına neden olabilir ve bu da retina dekolmanı ile gözde tam görme kaybına yol açar. Çoğunlukla tek gözde oluşan bu görme kaybını aile ve çocuk fark etmeyebilir. Erken tespit edildiğinde cerrahi yolla tedavi edilebilirken, geç kalındığında geri dönüşümsüz hal alır. Bu nedenle çocuğunuzun gözüne ciddi bir darbe geldiğinde retina muayenesi yaptırmanız çok önemlidir."PREMATÜRE BEBEKLERDE GÖZ MUAYENESİ ÖNEMLİPrematüre doğan bebeklerde göz muayenesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şengül, "Özellikle prematüre dediğimiz 32 hafta veya 1500 gram doğum ağırlığının altında doğan tüm bebeklerde, zaten çok önemli bir körlük nedeni olan prematür retinopatisi (ROP) açısından rutin tarama yapılmalıdır. ROP gelişmese dahi, yüksek miyopluk, astigmatizma, göz tembelliği, şaşılık, glokom (göz tansiyonu) ve retina dekolmanı gibi hastalıklar bu bebeklerde daha sık görülür. Bu nedenle özellikle bebeğiniz prematür doğmuşsa doğumdan 1 ay sonra başlayan bir seri göz muayenesini geciktirmeden yaptırmanız son derece önemlidir. Aksi halde tedavi için geç kalınmış olabilir. Unutmayalım ki tüm sağlıklı bebek ve çocuklarda mümkünse bebek doğduğunda ve sonrasında 1 yaş, 3 yaş ve 5 yaşında rutin taramalar göz sağlığı açısından hayatidir. Özellikle şüphe duyulan durumlarda geniş açılı görüntüleme yöntemleri ile retinanın filmleri çekilmesi mümkün olursa pek çok retina hastalığının erken tanısı mümkün olabilir ve tedavi imkanı doğar. Sonrasında ise çocuk artık büyüdüğünden genellikle görüp görmediğini kendisi fark eder ve şikayeti olduğunda doktora götürülebilir. İşte bu nedenlerden dolayı lütfen çocuklarınızı gecikmeden, mümkünse yeni doğduğunda, 1 yaş, 3 yaş ve 5 yaşlarında retina muayenesine ve taramasına götürünüz" dedi.