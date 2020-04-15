Çocuklarda göz kaymasına dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklarda göz kaymasına dikkat - Son Dakika

Çocuklarda göz kaymasına dikkat

13 dakika önce

Op.Dr. Şeyda Atabay, çocuklarda göz kaymasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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Op.Dr. Şeyda Atabay, çocuklarda göz kaymasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Bebekler doğduğunda görme yetişkin bir insanın görmesi düzeyinde değildir. Göz ve beyin arasındaki ilişkinin yapılanması ve görme iletisinin oluşması zamanla tamamlanır. Bu dönemde bebeklerde ara ara olan fiksasyon kayıpları ve kaymalara rastlanılabilinir. Ancak kayma süreklilik gösteriyorsa bu durum önemsenmelidir. Bebeklerde gözde kayma nedenleri içinde pek çok hastalık sayılabilir. Bunlar içinde sık olarak rastlanılan sorunlar, göz katarakt hastalığı, görme merkezi hastalıkları, göz kas hastalıkları, miyop-hipermetrop-astigmat bozuklukları, göz tümörleri ve sendromlar sayılabilir. Çocukluk döneminde oluşan göz kaymaları ise çok özel bir durumdur. Genel kanı olarak görmeyen göz kayar. Bu nedenle bebeklikte olmayan çocukluk döneminde ortaya çıkan kaymalarda öncelikle dikkatli bir muayene yapılmalıdır. Çoğunlukla sebep göz refraksiyonu bozukluklarından hipermetropidir. Yüksek hipermetropisi olan gözde oluşan görüntü bulanık olarak oluşur. Bu nedenle beyin ile göz arasındaki ileti yavaşlar. Beyin iyi gören gözü dominant olarak kabul ederken, az gören gözü ihmal etmeye başlar. Bu durumda beyin ile ilişkisi kesilen gözde görme seviyesi azalarak göz tembelliği oluşur. Bu durumda gözde kayma başlar ve bu durum ebeveynlerin dikkati çeker. Ancak bazen gözde tembellik oluşmuş olsa da gözde kayma olmayabileceğinden dolayı kayma rahatsızlığı olmayan çocukların gözlerinin sağlıklı olacağı şeklinde yanlış bir kanıya düşmemek gerekir" dedi.

Gözde kayma rahatsızlığı olan bebek ve çocuklarda ilk yapılması gerekenin ayrıntılı bir göz muayenesi olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, "Kaymaya neden organik bir yapısal sorundan kaynaklanıyor ise sorun ameliyat ile tedavi edilmelidir. Ancak sorun refraksiyon bozukluğu sebebiyle ise tedavi hemen ameliyat olmamalıdır. Öncelikle gözlük tedavisi ve kapama ile göz belli bir görme düzeyine getirilmeli, gözlüğe rağmen kayma devam ediyor ise o zaman ameliyat düşünülmelidir. Çocuklarımız geleceğimiz ise Çocuklarımızın gözleri geleceğimizin garantisidir. Görmenin ilk 9 yaşta gelişmesini tamamladığını tekrar hatırlatarak çocukluk çağında hiçbir sorun olmasa da çocuklarımızı belli aralıklarla muayene ettirmemiz gerektiğini vurgulamak isterim" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Çocukluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:11 Kaynak: İHA

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