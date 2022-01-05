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Çocuklarda grip vakalarında artış yaşanıyor - Son Dakika

Çocuklarda grip vakalarında artış yaşanıyor

05.01.2022 11:06
Çocuklarda grip vakalarında artış yaşanıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle maske kullanımının artması ve okulların kapalı olmasının etkisiyle 2020 yılında çok az görülen gribal enfeksiyonun son zamanlarda özellikle çocuklarda artış gösterdiği bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle maske kullanımının artması ve okulların kapalı olmasının etkisiyle 2020 yılında çok az görülen gribal enfeksiyonun son zamanlarda özellikle çocuklarda artış gösterdiği bildirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü İdari Sorumlusu Uzman Doktor Binnaz Çelik, AA muhabirine, influenzanın (grip) yıllardır görüldüğünü, kasım ayında başlayıp azalarak nisan ayına kadar sürdüğünü söyledi.

Kuş gribi ve domuz gribinin de influenzanın bir çeşidi olduğunu belirten Çelik, 2020'de hem kapanmalardan hem de maskenin yaygın kullanımından gribal enfeksiyonlarda düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Çelik, son dönemlerde ise çocuklardaki vakalarda artış olduğuna işaret ederek, "Son bir aydır vaka sayılarında ciddi artış vardı, bir haftadır da influenzadan kaynaklı acil başvurumuzda yüzde 100 artış yaşanıyor. Bu yıl artış var çünkü çocukların bir çoğu okula yeni başladı ve influenzayı daha önce görmediler, geçirmediler. Şimdi birçoğu influenza geçirmeye başladı. Biz bunu çok ciddi bir vaka artışıyla salgın şeklinde görmeye başladık. İnfluenza nedeniyle acilimizde ciddi bir hasta artışı var." diye konuştu.

"Çocuklarda influenza ön planda"

Grip ile Kovid-19 arasındaki farklılıkları anlatan Çelik, gribal enfeksiyonda ateşin ön plana çıktığını, çocuklarda 5 günü bulan yüksek ateşin etkili olduğunu ifade etti.

Çelik, kırgınlık, kas ağrısı, burun akıntısı ve bazen de öksürüğün buna eşlik ettiğine değinerek, "Bunlara baktığımızda Kovid-19 ile aynı semptomlar gibi ama Kovid-19'da çocuklarda belirli belirsiz bir ateş oluyor. Akciğer tutulumu ön planda olmadığı için öksürük çok fazla görülmüyor ama influenza da uzayan öksürüğü daha sık görüyoruz. O yüzden şu an çocuklarda influenzanın ön planda olduğunu görüyoruz." dedi.

"Rahatsız etmiyorsa biraz ateşli kalmasına izin vermemiz lazım"

Ateşin influenza ile mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İnfluenzada ateş çok belirgin. 5-7 gün kadar ateş devam ediyor. İlk günlerde daha belirgin sonra azalarak devam eden uzun süreli bir ateş söz konusu. Aileler bu konuda çok stres yapmasınlar. Çocukların ateşini evde kontrol altına alabilirlerse influenza, çocuklar için sonrasında sıkıntı çıkabilecek bir şey değil. Ateş çok yüksek olmadığı sürece çocuğa biraz izin vermek lazım. Her 37,5 derecede ateş düşürücü verip de ateşin yükselmesinin önüne geçmemek lazım. 38'in üzerinde gördüğümüz zaman ateşi düşürmek lazım. Aslında çocuğu çok rahatsız etmiyorsa biraz ateşli kalmasına izin vermemiz lazım çünkü ateş aynı zamanda bir bağışıklık cevabı. Çocuk ateşli olduğu dönemde aslında virüsü yenmeye çalışıyor. Buna biraz da izin vermemiz lazım."

"Vakaların 3'te 2'si gribal enfeksiyon kaynaklı"

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Ümit Işıldak da özellikle kış döneminde okulların da açık olmasının etkisiyle birinci basamak aile hekimlerine gribal enfeksiyon şikayetiyle başvurularda artış yaşandığını söyledi.

Vakaların 3'te 2'sinin gribal enfeksiyon kaynaklı olduğuna dikkati çeken Işıldak, "Diğer meslektaşlarımız da bunu söylüyor. Evde bir çocuk bu şekilde hasta ise aileye de bulaştırıyor. Omicron varyantının şikayeti de gribe benziyor. Çocukları teste gönderdiğimizde çok az pozitif vaka çıkıyor. Bu tür şikayetlerle gelen çocukları okul ortamından ve mümkün olduğunca aile ortamından izole etmek için rapor veriyoruz, dinlenmelerini istiyoruz. Semptomlara yönelik ilaçlar veriyoruz. Gözlemimize göre çok fazla pozitifliğe rastlamıyoruz. Pozitif olmamak her şeyi bertaraf etmiyor, ailelere bunu anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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