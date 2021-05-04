Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonuna dikkat! - Son Dakika

İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda sık meydana gelen bir enfeksiyon türüdür. Bu enfeksiyon böbrek, mesane veya idrar kanallarında oluşmaktadır. Mesane enfeksiyonu ise halk arasında sistit olarak bilinir.

Ailelerin çocuklarının yaşadığı enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Kanlıoğlu, "Çocuklarınızdaki belirtilere kulak verin ve vakitlice doktora başvurun" uyarısında bulundu.

Belirtileri nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonu gelişir ve vakitlice tedavi edilmezse ciddi belirtilerin görülebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Pınar Kanlıoğlu, "Çocukta ateş, idrarda koyu renk veya kan, bulantı, kusma, karın ağrısı, sürekli idrar yapma isteği fakat az miktarda idrar çıkışı belirtilerin arasında yer alır. Bunlara ek olarak, daha küçük çocuklarda idrar yaparken huzursuzluk ve idrar koku ve renginde değişiklik olabilir" dedi.

Çocuklarda sebebi belli olmayan ateşin mutlaka araştırılması gerektiğini söyleyen Kanlıoğlu, "Ateş, idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olabilmektedir ve tanı için idrar kültürü yapılması gereklidir" şeklinde konuştu.

Böbrek hasarına neden olabilir

Çocukluk yaşlarında ortaya çıkan böbrek yetmezliğinin en büyük sebeplerinden birinin idrar yolu enfeksiyonu olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Kanlıoğlu, ilk defa idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ultrasonografi yardımıyla böbreklerin ve mesanenin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Sık yaşanan idrar yolu enfeksiyonlarının çocuklarda tehlike yarattığını söyleyen Kanlıoğlu, "Enfeksiyon, böbreklerde fonksiyonel doku kaybına sebebiyet verebilir ve kalıcı böbrek hasarına neden olur" açıklamasında bulundu.

Tedavisi mümkün

İdrar yolu enfeksiyonun genel olarak antibiyotik ile tedavi edildiğini belirten Özel Esentepe Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Pınar Kanlıoğlu, şöyle devam etti: "Enfeksiyonu ağır geçiren çocuklar ve bebekler, çoğunlukla hastanede gözetim altında tedavi edilir. Tedavi süresince ateş kontrol altına alınır. Genel durumu düzelen hastalar 7-10 gün boyunca antibiyotik alımı ile tamamen iyileşmektedir."