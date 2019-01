Çocuklarda İlk Yardımla İlgili Anne Babaların Bilmesi Gerekenler

Anne babaların korkulu rüyası çocuklarının ani bir sağlık sorunu yaşamasıdır. Çocukluk çağında istenmeyen olayların en önemlilerini trafik kazaları, suda boğulmalar, yanıklar, düşmeler, zehirlenmeler, besin ve yabancı cisim aspirasyonları ve ateşli silah yaralanmaları oluşturur.

Her anne ve baba çocuklarda ilkyardım konusunda düzenlenen kurs ve eğitim programlarına katılmalıdır. Acil durumlarla ilgili ihtiyaç duyulacak malzemeler bir torba içinde her an ulaşılabilir bir yerde hazır bulundurulmalıdır.

Eğitimsiz bir kişi kalp-akciğer canlandırması yapmaya kalkarsa çocuğa daha fazla zarar verebilir. Gereksiz yere yapılacak kalp masajı atmakta olan bir kalbi durdurabilir. Çocuklarda hava yolunu açık tutmak, ağızdan ağza solunum yapılması ilk yardımda çoğunlukla yeterli olacaktır.

Acil durumlarda soğukkanlı ve planlı davranmak çok önemlidir. Bu nedenle bir yandan çocuğa müdahale ederken bir yandan da doktor ya da acil servis aranarak (112) yardım istenmelidir.

Eve en yakın acil servisin yeri ve ulaşım şeklinin önceden bilinmesi, doktorun telefonlarının kolay ulaşılabilir bir yerde olması da hızlı müdahale için çok önemlidir.

BOĞULMA ANINDA NELER YAPILMALI?

Eğer çocuk besin ya da yabancı bir cismi aspire ettiğinde şiddetle öksürmeye başladıysa, solunum yolları tam olarak tıkanmamış ve öksürerek bu cismi dışarıya atmaya çalışıyor demektir. Eğer solunum yolları daha çok tıkanırsa öksüremez, parmak uçları, dudakları ve tüm cildi morarmaya başlar. Bu durumda ilk olarak çocuğu yüzü yere dönecek şekilde ön kolunuza yatırın, baş gövdeye göre daha alçak tutulmalıdır. Elinizin içi ile el bileği kullanarak çocuğun omuzları arasında 5 kez kuvvetlice vurun. Parmağınızı çocuğun ağzına sokarak yuttuğunu çıkartmaya çalışın. Tekrar yüzünü aşağıya çevirerek aynı hareketleri çocuk nefes almaya başlayana kadar tekrarlayın. Bebeğiniz tepki vermiyorsa bağırarak yardım isteyin ve birisinin 112'yi aramasını sağlayın. Solunum yolunu açmak için sert bir zemine yatırarak başını hafifçe geriye düşmesini sağlayacak şekilde omuzlarının altına bir havlu yerleştirin. Ağız ve burnu hortum şeklinde bir aspiratörle iyice temizlenmelidir. Sonrasında sırtını ovarak ya da ayaklarına fiske şeklinde parmağınızla vurarak uyarı verilmelidir. Göğsünün kalkıp kalkmadığına bakın girişi ve çıkışını yoklayın. Eğer nefes almıyorsa bebeğinizin burnunu kapatın ve ağzını ağzınızla kapatarak nazikçe 1-2 saniye süreyle hava verin. Eğer bebeğiniz hala nefes almıyorsa bu şekilde 3 saniyede bir bu işleme devam edin. Bir dakika içinde dudakları parmak uçları pembeleşmeye başlarsa ağız ve burun içini temizleyin. Eğer solunumu hala geri gelmediyse yardım ulaşana kadar yukarıdaki işlemlere devam edin.