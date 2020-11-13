Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan yayılıyor - Son Dakika

Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan yayılıyor

13.11.2020 11:52
Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan yayılıyor, System.String[]

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Alper Tunga Özbek, bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmesi ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmanın soğuk havalardan çok, kapalı ortamlarda fazla zaman geçirilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Alper Tunga Özbek, bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmesi ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmanın soğuk havalardan çok, kapalı ortamlarda fazla zaman geçirilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Özellikle kış aylarında çocuklarda sık görülen hastalıklar başlıca nezle, grip, bronşiolit, zatürre ve rota virüse bağlı barsak enfeksiyonlar olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Alper Tunga Özbek, "Ortalama bir çocuk yılda 6 ile 8 kez nezle geçirebilir. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmekle birlikte boğaz ağrısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akması, öksürük, hafif ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları sık görülen bulgularıdır. Sıkça grip ile karıştırılır fakat gribe göre daha hafif seyreder. Damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşır. Genellikle tedavi gerektirmeden 5-7 gün içerisinde düzelir" dedi.

"ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR RİSK TAŞIYOR"

Gribin, influenza virüsünün sebep olduğu kış aylarının en sık görülen hastalığı olduğunu dile getiren Alper Tunga Özbek, özellikle küçük çocuklarda, altta yatan kronik hastalığı olan bireylerde ve yaşlılarda hastalığın daha ağır seyredebileceği uyarısında bulundu. Sigaraya maruz kalan ve alerjik yapıya sahip olan çocuklar risk altında influenzanın ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, titreme, bulantı, kusma gibi birçok şikayetle kendini gösterebileceğine dikkat çeken Özbek, "Nezle ile benzer şekilde damlacık yoluyla bulaşır. Grip de genellikle tedavi gerektirmeden 5-7 gün içerisinde düzelir. Korunmak amacı ile her sene Eylül-Ekim aylarında influenza aşısı uygulanabilir. Bronşit ve bronşiolit, hava yollarının iltihaplanması durumudur. Hayatın ilk 2 yılında sık görülür ve özellikle sigara dumanına maruz kalan çocuklar ile alerjik yapıya sahip olan çocuklar risk grubundadır. Zatürre, akciğerlerdeki hava keselerinin iltihaplanması durumudur. Teşhisi fizik muayene, kan, balgam tetkikleri ve röntgen ile konulur. Ateş, şiddetli öksürük, balgam çıkarma, solunum sıkıntısı, göğüs ve karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebilir. Mutlaka doktora başvurmak gerekir, uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebilir. Eğer senede 2 seferden fazla görülürse bu duruma sebep olabilecek bir bağışıklık yetmezliği olup olmadığı yönünden değerlendirmek gerekir" şeklinde konuştu.

"BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİLMELİ VE AŞILAMA YAPILMALI"

Çocukların bu enfeksiyonlara karşı korumak için alınması gereken önlemlerin başında çocukların uygun şekilde aşılanması olduğuna dikkat çeken Alper Tunga Özbek, "Çocukların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olması için dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, bol miktarda sıvı tüketmeleri ve en az 2 yaşına kadar anne sütü almaları çocuklarımızın hastalıklardan korunmasında yardımcı olacaktır" dedi.

"ELLERİ SIK SIK YIKAYIN, KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN"

Özbek, "Kış hastalıklarının bulaşmasını engellemenin en önemli yolunun elleri sık sık yıkamak ve ağız, burun, gözlere sürmemektir. Ortama uygun katlı kıyafetler giydirip duruma göre katlarını artırıp azaltmak, çocuğumuzu sigara dumanının bulunduğu ortamlardan uzak tutmak, sarılıp öpmek yerine insanlara vücut ile selam vermek, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak, sürekli bulunduğumuz alanlarını sık sık havalandırmak da hastalıkların bulaşmasını engellemek için alınabilecek önlemler arasındadır" diye konuştu.

(İHA)

Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan yayılıyor
Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan yayılıyor

Çocuk Sağlığı, Alper Tunga, Çocuk, Özbek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan yayılıyor - Son Dakika


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