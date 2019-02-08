Çocuklarda Kaygı, Belirtlileri ve Yaklaşım Önerileri | İki Anne Bir Mutfak
56 dakika önce
Çocuklarda giderek artan kaygı ve belirtileri neler, neler neden oluyor, anne-baba olarak çocuklarımızın endişelerine nasıl yaklaşabiliriz?
Çocuklarda giderek artan kaygı ve belirtileri neler, neler neden oluyor, anne-baba olarak çocuklarımızın endişelerine nasıl yaklaşabiliriz?
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:19 Kaynak: Youtube
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