Son Dakika Haberleri: Çocuklarda Kaygı, Belirtlileri ve Yaklaşım Önerileri | İki Anne Bir Mutfak

Çocuklarda Kaygı, Belirtlileri ve Yaklaşım Önerileri | İki Anne Bir Mutfak

56 dakika önce

Çocuklarda giderek artan kaygı ve belirtileri neler, neler neden oluyor, anne-baba olarak çocuklarımızın endişelerine nasıl yaklaşabiliriz?

Çocuklarda giderek artan kaygı ve belirtileri neler, neler neden oluyor, anne-baba olarak çocuklarımızın endişelerine nasıl yaklaşabiliriz?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:19 Kaynak: Youtube

Anne, Genel
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