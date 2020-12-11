Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi - Son Dakika

Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi

11.12.2020 09:42
Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi, System.String[]

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, çizgi karakterli renkli maskeler kullanan küçük yaştaki çocukların aralarında maske değişimi yapabildiğine dikkat çekerek, koronavirüs açısından ortak eşya kullanımının tehlikeli olduğunu bildirdi. Kömür, çocukların standart tip, sade maskeler kullanması gerektiğini vurguladı.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, küçük yaştakı çocuklar arasında maske değiş- tokuşu yapılabildiğini söyledi. Doç. Dr. Kömür, "Özellikle okullarda dikkatimizi çeken tehlike, çocuklar arasında maske paylaşımıdır. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar bunu daha sık yapıyor. Çünkü çocuklar, maskenin kullanımı konusunda erişkinler kadar dikkatli olamayabiliyorlar" dedi.

ÇOCUKLAR STANDART TİP, SADE MASKE KULLANMALIKüçük yaştaki çocukların masal kahramanları, çizgi film kahramanlarının olduğu, renkli dikkat çekici maskeler taktığını dile getiren Doç. Dr. Süheyla Kömür, "Bu arkadaşının dikkatini çekebiliyor ve 'Seninkini ben kullanayım, benim maskemi sen kullan' tarzında paylaşımlar yapılabiliyor. O nedenle ailelere ve öğretmenlere düşen görev çocukları bu konuda bilinçlendirmek. Küçük çocuklara standart tip daha sade maske kullanımı belki bir nebze bu durumun önüne geçebilir. Maske kişiseldir, daha çok tek kullanımlık maskeler tercih ediliyor. Eğer hasta olan bir kişinin maskesini başka biri takarsa o da enfekte olabilir. Bu yolla hastalık yayılımı artabilir. O nedenle maskeler kesinlikle ortak kullanılmamalıdır" diye konuştu. 'MASKEYLE BURNUNUZU DA KAPATIN'Maske takmanın en temel korunma yolu olduğunu hatırlatan Kömür, şöyle konuştu:

"Maske kullanımında yapılan hatalardan birisi de burnun açık bırakılmasıdır. Burnun kapalı olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü hem ağız hem burun yoluyla bu virüsü alabilir, enfekte olabiliriz. Maskemizi uygun şekilde takmak, maske takarken el hijyenine dikkat etmek, elimizi dezenfektanlarla ya da yıkama yoluyla temizlemek oldukça önemli. Özellikle öğrencilerde çok sık olan ortak eşya kullanımından kaçınmalı, hasta olan öğrencilerin okula gönderilmemesi konusunda da hem ailenin hem de öğretmenlerin farkındalığının yüksek olması gereklidir."


Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi
Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi

Enfeksiyon Bölümü, Balcalı Hastanesi, Öğretim Üyesi, Kömür, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi - Son Dakika


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