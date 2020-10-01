Çocuklarda menenijt belirtileri ve tedavisi - Son Dakika

Çocuklarda menenijt belirtileri ve tedavisi

Çakmak Erdem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yılmaz Afşar, çocuklarda menenijt hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda menenijt belirtileri ve tedavisi, System.String[]

Menenjit; adı duyulduğunda herkesi endişelendiren görülebilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hayatın her döneminde görülebilmesine rağmen daha çok çocukluk çağında ortaya çıkar. Menenjit hastalığını kısaca beyin ve omurilik çevresinde bulunan zarın iltihaplanması şeklinde tanımlayan Uzm. Dr. Yılmaz Afşar, sözlerine şöyle devam etti: "Hastalık, kendiliğinden ve sorunsuz geçebilecek kadar hafif olabilir. Bazen de kalıcı sorunlar (görme, duyma, nörolojik) bırakabilir; hatta ölümle sonuçlanabilir. Menenjite neden olan mikroorganizmalar; bakteriler, virüsler ve parazitlerdir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan baskılayıcı ilaç kullanımı, şeker hastalığı, kronik alkol ve uyuşturucu kullanımı,AIDS ve ileri yaş gibi durumlarda menenjite daha çok rastlanılır. Ayrıca kreş, yuva, okul, yurt, kışla, bakım evi gibi toplu yaşam alanlarında damlacık yoluyla bulaşma ve yayılma olasılığı artar. Hastalık, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, kırgınlık gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başlayabilir. Sonrasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ense sertliği, ışıktan korkma, havale geçirme, ciltte döküntü görülebilir. Bebeklerde ise ateş, huzursuzluk, sürekli ağlama, kusma, beslenmeme, uykuya meyil, bıngıldağında kabarıklık, havale, ciltte döküntü görülebilir."

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uzm. Dr. Afşar, hastalığın tedavisi ve korunma için yapılması gerekenler için şunları söyledi: "Menenjit şüphesi olan hastalardan kan ve özellikle bel bölgesinden alınan beyin-omurilik sıvısı tetkikleriyle tanı kesinleştirilir. Tedavisi hastaneye yatırılarak yapılır. 2-3 hafta sürebilir. Etkene göre antibiyotiklerin, antiviral ilaçların kullanımı yanısıra genel destekleyici bakım da önemlidir. Menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için korunmada genel hijyen kuralları oldukça önemlidir. Ayrıca; menenjite neden olan bakterilerin birçoğuna karşı, aşılar da etkili bir korunma sağlamaktadır."

MENENJİT TÜRLERİ

Menenjitin birden fazla türü bulunmaktadır, bunlardan bazıları;

Bakteriyel menenjit: Meningokok, pnömokok ve hemofilus influenza bakterilerilerinin sebep olduğu menenjit türü.

Viral menenjit: Herpes simplex virüs, enterovirüs, zona, kabakulak, suçiçeği gibi hastalıklara neden olan varicella zoster virüsü ve HIV virüsünün neden olduğu menenjit türüdür.

Fungal menenjit: Mantar kaynaklı menenjit diye de bilinen Bu tür menenjite yol açan en yaygın mantar çeşitleri; Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis ve Candida türleridir. Bakteriyel menenjit hayatı tehdit edebilen bir durumdur ve insandan insana bulaşabilir. Viral menenjit, bakteriyel menenjite göre daha zararsızdır, birçok insan tedaviye ihtiyaç duymadan viral menenjitten kurtulabilir. Tüberküloz menenjiti çok ciddi bir hastalıktır ve gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde görülür, tedavi gerektirir. Fungal menenjit ise nadir görülür ve genellikle bağışıklık sistemi düşük olan kimselerde görülür.

Çocuklarda menenijt belirtileri ve tedavisi

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:26 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Çocuklarda menenijt belirtileri ve tedavisi - Son Dakika

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