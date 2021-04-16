Çocuklarda MIS-C sendromu tehlikesine dikkat! - Son Dakika

Koronavirüs hepimizin korkulu rüyası oldu, hele mutantlar, vaka sayıları derken hepimiz diken üstündeyiz artık. Hele hele artık biliyoruz ki 0-9 yaş arası çocuklarda görülme sıklığı arttıktan beri herkes çocuklarına yoğunlaştı. Haksızda sayılmazlar, kimisi basit grip, ishal gibi geçirirken bir de bakıyoruz MIS-C diye birşeyden korkuyla bahsediliyor. O zaman haydi gelin bakalım, neymiş bu MIS-C.

Dr.Nazlı Karakullukçu Çebi,''Korona geçirdikten 4-6 hafta sonra ortaya çıkan MIS-C çoğunlukla yüksek ateşle belirti gösteriyor. MIS-C sendromunda ateş, kusma ve karın ağrısı olabiliyor. MIS-C'deki karın ağrısı o kadar şiddetli oluyor ki bazı vakalarda çocuk hastaların apandisit olduğu düşünülebiliyor.''diyerek sözlerine şöyle devam etti;' 'Nedeni tam bilinmiyor, bağışıklık sistemi ile ilgili olduğu düşünülüyor. Bu hastalığın belirtileri yüksek ateş, karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, kollarda ve bacaklarda döküntüler, ağız ve dudaklarda çatlaklar olabiliyor. Aynı zamanda hastaların kan değerlerinde iltihap değerleri yüksek çıkıyor.''dedi.

Dr.Nazlı Karakullukçu Çebi.''MIS-C tanısı konan çocukların çoğunda koronaantikoru pozitifken PCR testi negatif çıkıyor. Üstelik MIS-C geliştiren çocukların yarısında altta yatan herhangi bir hastalık olmuyor.Yapılan çalışmalara göre, aşırı kilolu veya obez olan çocukların yüzde 50'sinde MIS-C'ye rastlandığı bildirilmiş. MIS-C hastalığı olan çocuklarda obezite ve astım da sıkça görülüyor. Covid-19'lu çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu görülürken, MIS-C sendromunda ateş , kusma ( ve karın ağrısı olabiliyor. MIS-C'deki karın ağrısı o kadar şiddetli oluyorki bazı hastaların apandisit olduğu düşünülebiliyor.''diye ifade etti.

Dr.Nazlı Karakullukçu Çebi,'' MIS-C sendromu olan çocuklarda kalp problemleri de görülebiliyor. Kalp damarlarında genişleme izlenebiliyor. Hatırlarsanız MIS-C adı konmadan önce herkes korona çocuklarda Kawasaki sıklığını arttırıyor diye konuşulmuştu. Şimdi bunun korona ilişkili MIS-c olduğunu biliyoruz.Genellikle 8-18 yaş arası görülse de biz artık biliyoruz ki bu hastalık 3 yaşa kadar sınırı düşürdü. Peki biz ne zaman bu hastalıktan şüphelenmeliyiz? Uzun süreli ateş (dört veya daha fazla gün), kırmızı gözler, vücutta döküntü, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında kızarma veya soyulma, şiddetli karın ağrısı, kusma veya ishal; bunlar eğer çocuğunuzda varsa vakit kaybetmeden çocuk doktorunuzla iletişime geçin.MIS-C hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yok fakat verilen tedavilerden çocuklarımız fayda görüyor.Net olarak dünyada ve ülkemizde MIS-C sayılarını veren bir çalışma henüz mevcut değil. Ancak yapılan çalışmalarda, yatış gerektiren çocuk Covid-19 vakalarının yüzde 6-20'sini MIS-C'li çocukların oluşturduğu ve bunlar arasında yoğun bakım ünitesi bakımına ihtiyaç duyan yüzde 1-2 MIS-C hastası bulunduğu bilgisi mevcut.Yani sözün özü, eğer ateş, karın ağrısı ve ishal varsa lütfen hastaneye gelmekten korkmayın, bu hastalık bu kadar yaygınken ve artık çocuklarda dasık görülmeye başlamışken evde vakit kaybetmeyin.Korkularımız, felaketimiz olmasın!''diye belirtti.