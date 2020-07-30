"Çocuklarda obezite duruşu da bozuyor" - Son Dakika

Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren dengesiz beslenme ile gelişen obezite probleminden dolayı duruş bozukluğu da görülebildiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruhan Özer, "Egzersiz, postür(duruş) problemini ortadan kaldırmada kullanılan en etkin tedavi yöntemidir. Çocuğunuz ağrıdan bahsediyorsa, çocuğunuzu incelediğiniz zaman herhangi bir asimetri gözlemliyorsanız doktorunuzdan postür analizi yapmasını istemelisiniz" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruhan Özer, çocuklardaki duruş bozukluklarına dikkati çekerek açıklamalarda bulundu. Dr. Özer, halk arasında omurga eğriliği diye bilinen skolyoz ve kamburluk yani kifozun özellikle gelişim çağındaki çocuklarda görülebilen duruş bozuklukları olduğunu belirterek "Kifoz normal iskelet yapımızda olan belli bir dereceye kadar normal kabul edilebilen kamburluğun ilerlemiş şeklidir. Kamburluk düzeyi 50 derecenin üzerine çıkarsa kifozdan bahsedilebilir. Ergenlik dönemindeki erkek çocuklarında daha fazla görülür. Bunun nedeni omurga büyümesinin gerektiği şekilde olmamasıdır. Omurgayı oluşturan dikdörtgen şeklindeki omur kemiklerinin her tarafından eşit büyümesi ile sağlıklı omurga büyümemiz gerçekleşir. 10 yaş civarı başlayan sırt ve sırtla belin birleşme bölgesinde şekil bozuklukları 15-16 yaş döneminde belirginleşir. Omurga sırtımızdan tam büyürken, ön tarafımızdan daha az büyüyerek dikdörtgen değil üçgen şeklini alır. Bu durumda çocuk dik durmayı başaramaz. Bazı sırt ağrıları olabilir" dedi.

VÜCUDUN DENGESİ BOZULUYOR

Kifozun aksine skolyozun daha çok ergenlik dönemindeki kız çocuklarında daha çok görüldüğüne işaret eden Dr. Özer, şöyle devam etti: "Skolyoz, özellikle gelişim çağındaki çocukların gelecekteki omurga yapısını olumsuz etkileyen duruş bozukluklarındandır. Kifozun aksine skolyoz genç kızlarda erkek çocuklarına göre 8 kat daha fazla görülür. Skolyozda kalçalar ve omuz seviyeleri arasında eşitsizlik görülür. Kollar ile vücut arasındaki mesafenin eşitliği ve vücudun dengesi bozulur. Başın bir yana, vücudun diğer yana eğiminden dolayı bu çocuklarda bacaklarının daha uzun olduğu gibi görsel yanılsama olabilir. Bunun sebebi vücudun üst bölümündeki eğimden dolayı oturma yüksekliğinin azalmasıdır. Ayrıca kürek kemiğinde tümseklik, göğüs kafesinde asimetri gözlenebilir."

OBEZİTEDE OLDUKÇA ETKİLİYOR

Dr. Özer, karın ve sırt kaslarında zayıflık olan çocuklarda postür bozukluğunun daha sık görüldüğünü ifade ederek, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: "Çocuklar yüzme, dans, paten, koşu, basketbol gibi sportif aktivitelere yönlendirilmeli. Spor çocuğun hem kaslarını güçlendirir hem de özgüvenini artırır. Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren dengesiz beslenme ile gelişen obezite probleminden dolayı duruş bozukluğu da görülebiliyor. Vücut ağırlığındaki artışa paralel ayaklara binen yük miktarı artar ve ayak basış problemleri görülebilir. Ayak basış problemlerinde dengeyi koruyabilmek için anormal duruş eğilimleri gelişebilir. Obeziteye bağlı düztabanlığı olan çocuklarda duruş bozukluğu daha fazla görülür.

Çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren normal kiloyu koruyabilmek için iyi bir beslenme alışkanlığı kazandırmak çok önemlidir. Öte yandan ergenlikteki ruhsal değişikler de postürü etkileyebilir. Ergenliğe geçişte ve ergenlikte pek çok çocuk vücudundaki hızlı büyümeye adapte olamıyor. Kız çocuklarında göğüslerin hızlı gelişmesine bağlı omuzların ve başın önde duruşu görülebilir. Erkek çocuklar ise el ve ayaklardaki büyümeye adapte olamadığı için yürüme şekli bozulabilir. Çocuğunuzun yapısına ve karakterine uygun egzersiz programlarını keşfedin. Egzersiz, postür problemini ortadan kaldırmada kullanılan en etkin tedavi yöntemidir. Çocuğunuz ağrıdan bahsediyorsa, çocuğunuzu incelediğiniz zaman herhangi bir asimetri gözlemliyorsanız doktorunuzdan postür analizi yapmasını istemelisiniz. Yıllık rutin yapılan kontroller çocuğunuzun sağlıklı gelişmesini sağlar."